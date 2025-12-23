Google Santa Tracker permite seguir en tiempo real todo el recorrido de Papá Noel

Google pone a disposición de los usuarios Santa Tracker, una plataforma digital gratuita con contenidos interactivos vinculados a la Navidad. El sitio reúne juegos temáticos, información curiosa sobre la celebración y una simulación del recorrido de Papá Noel durante la entrega de regalos en todo el mundo. El acceso se realiza a través de santatracker.google.com, sin necesidad de registro.

📡🎅 Looking to track Santa this year? You can find him on Flightradar24 at https://t.co/7A0DpIV9u0 right now as he warms up the reindeer and tests sleigh upgrades.



Looking for a way to track Santa on a larger screen, like a smart TV? Head to https://t.co/pFNrFOyjFd pic.twitter.com/KdaUOaIpkT — Flightradar24 (@flightradar24) December 23, 2025

Cada 24 de diciembre, la experiencia se actualiza para permitir que millones de personas sigan en tiempo real el trayecto de Papá Noel, con datos dinámicos y actividades pensadas para compartir en familia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Seguimiento en vivo del recorrido de Papá Noel

Desde el 24 de diciembre, la aldea virtual de Santa Tracker se transforma para mostrar el recorrido de Papá Noel en tiempo real. Según Google, el viaje comienza a las 22:00 en el Extremo Oriente ruso y se extiende durante 25 horas consecutivas, adaptándose a los distintos husos horarios.

La plataforma muestra la ubicación actual de Papá Noel, la cantidad de regalos entregados y un mapa animado que ilustra su paso por ciudades y países. El seguimiento incluye referencias a lugares emblemáticos y presenta el trayecto acompañado por los renos y una ambientación navideña diseñada especialmente para la ocasión.

Juegos, actividades y propuestas especiales de Google

Santa Tracker ofrece una amplia variedad de juegos y actividades interactivas orientadas a todas las edades. Entre las opciones disponibles se incluyen rompecabezas, desafíos de velocidad, pruebas de memoria y propuestas creativas como El selfie de Papá Noel, Vuelo propulsado, Elfo musicuervo y Crea un villancico.

La plataforma también incorpora juegos de lógica y programación, como Baile de códigos y Laboratorio de programación, además de actividades de destreza como Pelea de bolas de nieve, Batalla de envoltorios y Pingüino atraparregalos. A esto se suman secciones educativas con información sobre tradiciones navideñas de distintos países y curiosidades sobre Papá Noel.

Como complemento, Google presenta una propuesta adicional a través de Gemini, su sistema de inteligencia artificial, que permite descubrir en qué país se podría celebrar la Navidad y cuál sería la cena típica asociada. Esta experiencia se encuentra disponible mediante un enlace específico y funciona a través de un sorteo interactivo del destino navideño.