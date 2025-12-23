Récord de calor: pronostican la Navidad más cálida en numerosos estados de EUA

Mientras algunas regiones de Estados Unidos enfrentan nevadas intensas e inundaciones , gran parte del país vive un escenario completamente opuesto: temperaturas inusualmente cálidas en plena Navidad.

De acuerdo con los pronósticos, un sistema atmosférico está provocando condiciones extremas simultáneas, con tormentas invernales en ciertas zonas y calor récord en otras. Este patrón ha alterado los planes de viaje y las expectativas tradicionales de una Navidad fría en amplias regiones del país, de acuerdo con Fox News.

Especialistas advierten que estos fenómenos reflejan una marcada anomalía climática para finales de diciembre, con impactos directos en la movilidad, la seguridad y las actividades propias de la temporada festiva.

Nevadas, lluvias e inundaciones mantienen en alerta a varios estados

En distintas zonas del oeste y norte de Estados Unidos, las autoridades han emitido alertas por nevadas, lluvias intensas e inundaciones, especialmente en regiones montañosas y áreas con carreteras clave para el tránsito navideño. Estas condiciones han provocado cierres viales, retrasos en vuelos y llamados a extremar precauciones.

Las lluvias persistentes han elevado el riesgo de inundaciones repentinas en algunos estados, mientras que la nieve ha complicado la movilidad en rutas interestatales. Equipos de emergencia y transporte permanecen desplegados para atender incidentes y asistir a conductores varados.

El impacto se siente especialmente en zonas que no están acostumbradas a eventos invernales severos, donde la infraestructura y los conductores enfrentan mayores dificultades para responder a este tipo de condiciones extremas.

Más de 280 millones de personas bajo un inusual calor navideño

En contraste, una extensa área del centro y sur de Estados Unidos experimenta temperaturas muy por encima del promedio, debido a un sistema de alta presión que se ha asentado sobre la región. Según reportes meteorológicos, cerca de 280 millones de personas sentirán un clima más propio de la primavera que del invierno.

Más de 40 ciudades en al menos 12 estados podrían registrar su Navidad más cálida en la historia, con temperaturas que oscilan entre los 70 y 80 grados Fahrenheit, superando los promedios normales de finales de diciembre por hasta 20 o 30 grados.

Ciudades como Oklahoma City, Tulsa y varias localidades de Texas y Arizona se perfilan para romper récords, algunos con más de un siglo de antigüedad. Los meteorólogos advierten que este patrón de calor no terminará con las fiestas y podría extenderse más allá de Navidad, manteniendo un escenario climático atípico para el cierre del año.