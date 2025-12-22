Fallece una persona en California tras lluvias e inundaciones que arrasan la región en Navidad

El norte de California enfrenta un escenario climático adverso en plena temporada navideña debido a una serie de tormentas provenientes del océano Pacífico que están generando lluvias intensas, inundaciones repentinas y fuertes nevadas en amplias zonas del estado, de acuerdo con CNN . El fenómeno afecta principalmente al norte de California y a las montañas de Sierra Nevada, coincidiendo con uno de los periodos de mayor movilidad por las celebraciones de fin de año.

Las condiciones meteorológicas ya han generado cierres de carreteras, interrupciones del transporte y rescates de emergencia, además de la muerte de al menos una persona en Redding , ciudad ubicada a unos 240 kilómetros al norte de Sacramento.

Autoridades locales confirmaron que las lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos, afectando tramos de la Interestatal 5 y dejando a numerosos automovilistas atrapados.

El impacto del temporal se produce en un contexto poco habitual para estas fechas, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las alertas y llamados de precaución. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el patrón de clima húmedo podría extenderse durante varios días, complicando las celebraciones navideñas en buena parte de California.

Inundaciones repentinas complican la movilidad en el norte del estado

El norte de California se mantiene bajo alerta de inundación debido a las lluvias persistentes que han saturado el suelo y provocado acumulaciones de agua en carreteras y zonas urbanas. El condado de Shasta ha sido uno de los más afectados, con reportes de calles anegadas y daños en infraestructura vial durante la noche del domingo.

En Redding, la Policía y los bomberos realizaron rescates acuáticos tras recibir múltiples llamadas de automovilistas varados. Las autoridades locales pidieron evitar circular por calles inundadas, ya que incluso niveles bajos de agua pueden representar un riesgo para vehículos y peatones.

Imágenes difundidas por la Patrulla de Carreteras de California mostraron carriles completamente cubiertos de agua en la Interestatal 5, una vía clave para el transporte regional. Residentes también compartieron testimonios de caminos locales arrasados por la corriente, obligando a cancelar desplazamientos familiares.

Fuertes nevadas y más tormentas en el pronóstico

Las lluvias afectan principalmente zonas bajas, por lo que la Sierra Nevada enfrenta un escenario opuesto pero igualmente peligroso, con nevadas intensas que podrían acumular entre 60 y 120 centímetros adicionales de nieve.

El NWS señaló que las nevadas podrían provocar cierres de pasos montañosos, retrasos en el transporte y riesgo de avalanchas en áreas elevadas. Las autoridades recomendaron evitar viajes innecesarios hacia regiones montañosas y mantenerse atentos a las condiciones de las carreteras.

El impacto del temporal también se ha reflejado en el suministro eléctrico. Hasta la noche del domingo, más de 1,000 usuarios permanecían sin electricidad en el condado de Sierra, lo que equivale a casi un tercio de los clientes de la zona, según PowerOutage.US.

De acuerdo con los meteorólogos, el sistema de tormentas continuará desplazándose hacia el centro y sur de California en los próximos días, mientras el norte del estado podría recibir otra oleada de fuertes precipitaciones.

El NWS advirtió que este patrón climático podría extenderse desde el día de Navidad hasta el viernes, prolongando las afectaciones durante las festividades.