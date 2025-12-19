Trump aprueba deducción fiscal que permite a jubilados en EUA ahorrar en sus impuestos

La ley ‘One Big Beautiful Bill’, impulsada por el presidente Donald Trump , incorporó una nueva deducción fiscal destinada a personas mayores, que se suma a la deducción estándar vigente. El beneficio está sujeto a requisitos de edad e ingresos y tendrá aplicación por un período limitado.

Our modeling indicates the One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) will boost economic growth but increase deficits, leading to record high debt in 2028 that rises to 124 percent of GDP by 2034.



Requisitos y montos de la nueva deducción

La deducción adicional es de $6,000 dólares para contribuyentes solteros de 65 años o más con ingresos de hasta $75,000 dólares. En el caso de parejas casadas que presenten una declaración conjunta, el monto alcanza los $12,000 dólares si los ingresos no superan los $150,000 dólares. El beneficio comienza a reducirse para quienes superen esos umbrales.

Esta deducción estará disponible para los años fiscales comprendidos entre 2025 y 2028. Se añade a la deducción estándar adicional para personas mayores que ya existe y que el IRS ajusta anualmente por inflación. En 2026, esa deducción adicional aumentó a $2,050 dólares para contribuyentes solteros y a $1,650 dólares por cónyuge para parejas casadas que presentan declaración conjunta.

Impacto fiscal y debate entre expertos

Especialistas señalan que la medida puede reducir los ingresos imponibles totales y, con ello, el impacto de los impuestos para jubilados con ingresos medios. Michael Ryan, fundador de MichaelRyanMoney.com, indicó a Newsweek que la deducción no modifica las reglas que gravan las prestaciones de la Seguridad Social, vigentes desde la década de 1980, y que el alivio es temporal.

Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group, afirmó que el beneficio representa un alivio fiscal a corto plazo, aunque está previsto que expire en 2028 y requeriría una prórroga futura. En la misma línea, Alex Beene, profesor de educación financiera de la Universidad de Tennessee en Martin, señaló que la reducción de la carga fiscal puede ofrecer un respaldo adicional a personas mayores afectadas por la inflación.