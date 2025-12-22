Target está contratando cajeros en Los Angeles: cuáles son los requisitos y cómo aplicar

Target , la cadena minorista estadounidense, tiene vacantes abiertas para cajeros (Guest Advocate – Cashier) y otros roles con disponibilidad en varias tiendas de Los Angeles, California, según las descripciones de empleo publicadas en su sitio corporativo y listadas por portales laborales. Estas oportunidades son accesibles para personas interesadas en trabajar en ventas, atención al cliente y operaciones en tienda.

Requisitos para el puesto de cajero y beneficios laborales

Los candidatos interesados en el puesto de Guest Advocate (Cashier o Cajero) deben cumplir con los criterios establecidos en las ofertas oficiales:



Realizar operaciones en caja de manera precisa, incluyendo manejo de efectivo y transacciones.

Mantener una actitud de bienvenida y servicio al cliente para ayudar a los visitantes de la tienda.

Capacidad física para escanear, mover mercancía y, ocasionalmente, levantar hasta 44 libras (≈20 kg).

Disponibilidad de horario flexible, incluyendo noches, fines de semana y días festivos, con asistencia confiable.

Target también indica que considerará para empleo a candidatos con historial criminal en conformidad con las ordenanzas de “Fair Chance” de Los Angeles, y que puede proporcionar acomodaciones razonables para solicitantes con discapacidades durante el proceso de aplicación.

Los salarios iniciales varían por ubicación; por ejemplo, una publicación reciente muestra una tarifa inicial de $19.00 USD por hora para un cajero en el área de Los Angeles.

Cómo aplicar y otras vacantes disponibles

Para postularse, los interesados deben visitar la página de carreras de Target ( corporate.target.com/careers ) y buscar vacantes en Los Angeles, CA, o usar directamente los enlaces de la vacante específica en el portal de empleos de Target. Todas las solicitudes se realizan en línea a través del sistema de solicitudes de la empresa.

Además del puesto de cajero, otras vacantes actualmente disponibles o frecuentemente listadas en la región son:

Specialty Sales (Estilismo, Tecnología, Belleza): atención al cliente y ventas especializadas dentro de la tienda.

atención al cliente y ventas especializadas dentro de la tienda. Overnight Inbound (Reposición nocturna de mercancía): apoyo en inventario y recepción de productos fuera del horario regular.

apoyo en inventario y recepción de productos fuera del horario regular. General Merchandise, Closing, Fulfillment: roles para gestionar mercancía general, cierre de tienda y cumplimiento operativo.

roles para gestionar mercancía general, cierre de tienda y cumplimiento operativo. Food and Beverage (Alimentos y bebidas): procesamiento y mantenimiento de secciones de alimentos dentro de la tienda.

Cómo aplicar:

Ingresa a corporate.target.com/careers y busca “Los Angeles, CA” como ubicación.

Filtra por área de interés (por ejemplo, Store Hourly o Store Jobs).

Selecciona la vacante que te interese y completa la solicitud en línea proporcionando tu información personal y experiencia.

Las aplicaciones para muchos de estos roles se aceptan de forma continua sin fecha límite específica, pero se recomienda aplicar lo antes posible para recibir consideración.

Si necesitas ayuda para navegar el proceso de aplicación o cumplir con requisitos específicos (como acomodaciones por discapacidad), Target ofrece recursos y asistencia que se pueden solicitar durante el proceso de candidaturas.