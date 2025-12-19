Ayuda del Gobierno de EUA disponible para adultos mayores: Existen más de 6 instituciones

En Estados Unidos, existen diversos programas federales, estatales y locales destinados a la ayuda de los adultos mayores con bajos ingresos. Estas ayudas incluyen asistencia económica directa, cobertura de salud , apoyo alimentario y servicios comunitarios que buscan facilitar el acceso a recursos esenciales. La información oficial puede consultarse a través del portal del Gobierno de EUA en español: https://www.usa.gov/es/articulos/ayuda-del-gobierno-para-personas-mayores

Entre los principales apoyos se encuentran beneficios administrados por la Administración del Seguro Social, agencias estatales y programas comunitarios que conectan a las personas mayores con servicios de vivienda, transporte y cuidado personal.

Programas de asistencia financiera y necesidades básicas

El Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) ofrece pagos mensuales a personas mayores de 65 años o con discapacidad que cuentan con ingresos y recursos muy limitados. Este beneficio es administrado por la Administración del Seguro Social.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) brinda ayuda para la compra de alimentos y, en muchos casos, es accesible para quienes reciben SSI. Además, existen programas específicos de alimentos para adultos mayores, como el SFMNP y el CSFP, dirigidos a personas que cumplen con ciertos requisitos de ingresos. Más información está disponible en: https://www.usa.gov/es/programas-alimentos-adultos-mayores

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) ayuda a cubrir facturas de electricidad y gas, mientras que TANF proporciona apoyo económico temporal, administrado por los estados bajo distintos nombres.

Cobertura de salud para adultos mayores

Medicaid es un seguro médico para personas de bajos ingresos que puede cubrir atención médica, servicios a domicilio y cuidado diurno para adultos mayores. Su alcance y nombre varían según el estado.

Por su parte, Medicare ofrece cobertura federal a través de sus Partes A, B, C y D. En algunos casos, puede complementarse con Medicaid para reducir costos médicos, hospitalarios y de medicamentos, en lo que se conoce como cobertura combinada Medicare-Medicaid.

Servicios comunitarios y apoyo local

El Eldercare Locator es un servicio telefónico nacional que conecta a los adultos mayores con recursos públicos cercanos, como cuidadores, vivienda y transporte. Se puede contactar llamando al 1-800-677-1116.

Las Agencias de Área sobre el Envejecimiento (AAA) operan a nivel local y ofrecen programas de apoyo, incluidos servicios de salud mental y orientación para acceder a beneficios disponibles en cada comunidad.

Cómo iniciar el proceso de solicitud

Para comenzar, se recomienda contactar a la Administración del Seguro Social para informarse sobre SSI y otros beneficios de jubilación o discapacidad. También es posible acudir a la oficina local de servicios sociales o de salud para programas como Medicaid y SNAP.

Otra opción es llamar al Eldercare Locator para identificar recursos comunitarios específicos, así como explorar los programas estatales disponibles a través de portales oficiales como usa.gov. Estas herramientas permiten a los adultos mayores conocer y gestionar las ayudas a las que pueden acceder según su situación y lugar de residencia.