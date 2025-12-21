Usuario de Reddit podría recibir $50,000 dólares de recompensa por ayudar a detener al tirador de la Universidad de Brown

Un usuario de Reddit anónimo, conocido solo como "John", se ha convertido en el héroe inesperado de una investigación federal compleja. Su observación detallada y publicación en la plataforma en línea desbloquearon el caso del tiroteo mortal en la Universidad de Brown, ocurrido el 13 de diciembre de 2025. Gracias a su colaboración, las autoridades identificaron rápidamente al sospechoso, Claudio Neves Valente , y podrían otorgarle una recompensa de $50.000 del FBI.

Colaboración clave de "John" para identificar al tirador

Todo comenzó cuando "John" vio a Neves en el baño del edificio Barus and Holley de Brown, alrededor de las 1:45 p.m., dos horas antes del ataque que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos. Notó su ropa inadecuada para el frío de diciembre en Providence, lo que le pareció sospechoso. Minutos después, lo encontró afuera cerca de un Nissan gris con placas de Florida, posiblemente rentado, y mantuvo contacto visual prolongado.

Cuando Neves giró y huyó, "John" lo persiguió, gritándole: "¿Por qué das vueltas a la cuadra?". La respuesta evasiva de Neves —"No conozco a nadie, ¿por qué me acosas?"— confirmó sus sospechas y lo impulsó a actuar.

Tres días después del tiroteo, el 16 de diciembre, "John" posteó en Reddit con seriedad absoluta: "La policía debe investigar un Nissan gris con placas de Florida". Usuarios de la plataforma lo urgieron a contactar directamente al 911 y al FBI, y él confirmó que ya lo había hecho. Esta pista llegó a las autoridades ese mismo día y coincidió perfectamente con videos de vigilancia que circulaban en la investigación.

Impacto vital en la investigación

La información de "John" fue crucial porque "abrió el caso por completo", según el fiscal Peter Neronha. Reveló la identidad de Neves, un exalumno de Brown de 2000 a 2003 que abandonó sus estudios, de 48 años y origen portugués. Videos lo mostraron huyendo a pie tras el ataque y luego matando a un profesor del MIT en Brookline. Finalmente, se suicidó el 16 de diciembre en una unidad de almacenamiento en Salem, New Hampshire, con las dos armas usadas en los crímenes, confirmó la fiscal federal Leah B. Foley.

El FBI había ofrecido $50.000 por información clave sobre el tiroteo de Brown. El jefe de policía de Providence, Brett Smiley, elogió a "John" como "un héroe" y pidió que reciba la recompensa completa.