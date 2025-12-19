Mensajes en Reddit: Así fue que un informante anónimo resolvió el misterio del tirador de la Universidad de Brown

Un informante anónimo, identificado como "John", se convirtió en pieza fundamental para resolver el caso del tiroteo en la Universidad de Brown , ubicada en Providence, Rhode Island, y la muerte de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Brookline. El tiroteo ocurrió dentro de un edificio de ingeniería, donde el sospechoso realizó más de 40 disparos, generando alarma en la comunidad de Providence, Estados Unidos.

El informante proporcionó a la policía de Providence detalles precisos sobre el comportamiento del sospechoso y la ubicación de su vehículo, un Nissan gris. Las pistas fueron compartidas a través de Reddit, indicando información que resultó decisiva para vincular al sospechoso con los hechos.

La policía recibió estas pistas el 16 de diciembre, apenas un día después de habilitarse la línea telefónica para recibir información de testigos. Hasta ese momento, las autoridades no habían logrado asociar ningún vehículo con el atacante.

La contribución del informante y las pistas clave

El testimonio de John describe cómo observó a Claudio Neves Valente, el sospechoso, en varias ocasiones antes del ataque. Notó su vestimenta inusual para la época del año y su comportamiento sospechoso cerca del edificio de ingeniería.

El informante también identificó el Nissan gris, que posteriormente fue un elemento crucial en la investigación.

Los mensajes de "John" en Reddit facilitaron que los investigadores analizaran los movimientos del sospechoso y ubicaran posibles pruebas que confirmaran su implicación en los delitos.

Avance de la investigación y resolución del caso

Gracias a la información del informante, las autoridades pudieron identificar al sospechoso casi 24 horas después de recibir las pistas. Claudio Neves Valente fue hallado muerto por una herida de bala autoinfligida, cerrando el caso del tiroteo y el asesinato en el MIT.

El FBI había ofrecido una recompensa de 50,000 dólares por información sobre el tiroteo. Aunque todavía se desconoce si "John" recibirá el pago, los oficiales afirmaron que sería lógico que tuviera derecho a la recompensa.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, destacó que la intervención del informante “abrió el caso de par en par”, y permitió a las autoridades avanzar de manera decisiva en la investigación.