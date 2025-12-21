Archivos del caso Jeffrey Epstein desaparecen de la página web del DOJ

Al menos 16 archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein han desaparecido del sitio web del Departamento de Justicia (DOJ) de manera repentina e inexplicable. Esto ocurrió menos de 24 horas después de su publicación inicial el viernes pasado, generando un revuelo inmediato en redes sociales y medios. No hay ninguna explicación oficial por parte del gobierno federal hasta el momento, lo que alimenta dudas sobre la transparencia en este escándalo de alto perfil.

At least 16 files have disappeared from the DOJ webpage for documents related to Jeffrey Epsteinhttps://t.co/JJYhwAfcVI pic.twitter.com/kLpA5yjpi3 — The Washington Times (@WashTimes) December 21, 2025

Los documentos eliminados incluían imágenes sensibles de alto impacto, como pinturas explícitas de mujeres desnudas y fotos tomadas en los extravagantes muebles de las propiedades de Epstein . Una de las más destacadas mostraba una fotografía de Donald Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell en un evento social. Esto ha generado una ola de especulación intensa en plataformas como X y TikTok, donde usuarios cuestionan si hay un intento deliberado de ocultar evidencias.

Contenido de los archivos liberados

El DOJ publicó inicialmente miles de páginas detalladas sobre Jeffrey Epstein, el financista convicto por delitos sexuales que se suicidó en prisión en 2019. Entre el material había fotos reveladoras de sus lujosas mansiones en Nueva York y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, mostrando el lujo obsceno ligado a sus crímenes. Figuras como Bill Clinton aparecían junto a Michael Jackson, Diana Ross, Chris Tucker y Kevin Spacey en varias instantáneas.

Importante aclarar que ninguna evidencia en estos documentos vincula directamente a estas personalidades con los crímenes de Epstein; tanto Clinton como Trump han negado repetidamente cualquier amistad cercana o involucramiento. Los archivos también contenían testimonios desgarradores de víctimas que eran apenas adolescentes de 14 años, aunque muchos pasajes permanecen fuertemente redactados para proteger identidades. Este material subraya la red de poder que rodeaba a Epstein durante décadas.

Entre los archivos faltantes se encuentran cruciales entrevistas del FBI a sobrevivientes y memos internos del DOJ sobre investigaciones pasadas. Esto ha frustrado profundamente a las víctimas y a varios congresistas que exigieron transparencia total bajo la nueva ley aprobada por el Congreso para desclasificar todo el caso. La incertidumbre crece mientras se espera alguna respuesta oficial.

Críticas por la falta de transparencia en el caso Epstein

Demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ya han lanzado preguntas directas: "¿Qué más se está ocultando del público?". El DOJ ha mencionado vagamente revisiones por precauciones legales y de privacidad, pero sin ofrecer detalles concretos ni fechas de reposición. El subfiscal general Todd Blanche salió a negar enfáticamente cualquier relación con el presidente Trump en esta decisión controvertida.

Víctimas como Marina Lacerda han expresado públicamente su decepción: "El sistema judicial falla una vez más en protegernos y en rendir cuentas". La liberación inicial fue solo parcial, a pesar de las promesas legislativas de acceso completo al material acumulado durante años. Se especula que podrían publicarse más documentos, pero sin una fecha confirmada, la tensión persiste.

Esta misteriosa desaparición de archivos aviva todo tipo de teorías conspirativas sobre la protección a poderosos implicados indirectamente en el círculo de Epstein. El caso, marcado por su muerte controvertida en 2019, continúa intrigando a la opinión pública global con preguntas sin respuesta. Expertos legales y activistas por los derechos de las víctimas insisten en la necesidad de un acceso completo para lograr verdadera justicia y cerrar este capítulo oscuro.

Los archivos restantes revelan cómo en 2007 el DOJ tuvo un caso sólido contra Epstein por tráfico sexual, pero optó por un acuerdo con cargo estatal menor que muchos critican como excesivamente lenient. Alexander Acosta, entonces fiscal federal, justificó la decisión alegando dudas sobre la credibilidad de las víctimas adolescentes. Hoy, con nueva evidencia, esa postura se ve cuestionada con mayor fuerza por historiadores del caso.