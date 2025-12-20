Departamento de Justicia de EUA libera más fotografías de Jeffrey Epstein, destacan Jackson, Jagger y Clinton
El Departamento de Justicia de EUA libera miles de archivos de Jeffrey Epstein, con fotos inéditas de Bill Clinton en jacuzzi, Mick Jagger y Michael Jackson.
- El Departamento de Justicia de EUA publicó el 19 de diciembre de 2025 miles de documentos y fotografías del caso Jeffrey Epstein, en cumplimiento de una ley de transparencia firmada por Donald Trump
- Entre las imágenes destacadas aparecen el expresidente Bill Clinton en un jacuzzi con una persona censurada, nadando con Ghislaine Maxwell y posando junto a Mick Jagger y Michael Jackson
- Otras fotos muestran a Jeffrey Epstein directamente con Michael Jackson, así como a Bill Clinton y Mick Jagger en eventos sociales, acompañados en ocasiones por Ghislaine Maxwell
- Los archivos incluyen alrededor de 4 mil documentos, muchos censurados para proteger a víctimas, y se espera la liberación de cientos de miles más en las próximas semanas
- Aparecer en las fotografías de Jeffrey Epstein no implica delito, y figuras como Bill Clinton, Mick Jagger y Michael Jackson han negado conocimiento de los crímenes del financista