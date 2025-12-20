Trump suspende la lotería de visas tras revelarse que el tirador de la Universidad Brown entró por ese sistema

El presidente Donald Trump ordenó la paralización del programa de lotería de visas de diversidad, conocido por otorgar alrededor de 50 mil green cards anuales. Esta decisión llega apenas días después del devastador tiroteo en la Universidad Brown, donde Claudio Neves Valente, un ciudadano portugués de 48 años, mató a dos estudiantes e hirió a nueve más.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



In 2017, President Trump… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025

Neves Valente había ingresado legalmente a Estados Unidos gracias a esta lotería en 2017, tras ganar un cupo en el sorteo de ese año, lo que ha encendido alarmas sobre la seguridad del mecanismo migratorio.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , justificó la suspensión inmediata al afirmar que el sospechoso "nunca debió haber pisado suelo americano". Neves Valente, quien estudió física en Brown entre 2000 y 2001, fue hallado muerto horas después en New Hampshire, víctima de un aparente suicidio por disparo autoinfligido. Además, autoridades lo vinculan al asesinato de un profesor del MIT, elevando la gravedad del caso y acelerando la respuesta de la administración Trump.

Detalles del tiroteo en Brown y el principal sospechoso

El ataque ocurrió en el campus de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, dejando un saldo trágico de dos muertos y múltiples heridos graves. Neves Valente residía en Miami y había obtenido su green card tras ser uno de los pocos portugueses seleccionados —solo 38 cupos para su país en 2025, de casi 20 millones de solicitantes globales—. El programa, creado por el Congreso en 1990, busca diversidad de países subrepresentados, pero Trump lo ha criticado por años como un "sorteo ciego" que ignora verificaciones exhaustivas de antecedentes.

Noem ordenó a USCIS detener todas las verificaciones, entrevistas y emisiones de visas para ganadores recientes. Recursos se redirigirirán a sistemas basados en méritos, alineados con la agenda de inmigración restrictiva de Trump. Países como Ecuador y Perú aún califican, pero gigantes como México y Venezuela están excluidos por exceder cuotas.

Impacto de la suspensión en la Inmigración

Esta medida genera incertidumbre masiva entre los 131 mil seleccionados en el sorteo 2025, muchos en proceso de green cards. Expertos anticipan demandas judiciales, ya que el Congreso autorizó el programa, pero la Casa Blanca argumenta riesgos de seguridad nacional post-tragedia. Trump busca reformas profundas para limitar la inmigración legal y priorizar a quienes aporten habilidades verificadas.

La inmigración enfrenta un giro drástico bajo Trump, respondiendo a eventos como este tiroteo que expuso vulnerabilidades en la lotería de visas. Mantente al tanto de actualizaciones.