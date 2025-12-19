Anuncian que latinoamericanos estarán entre los más afectados por suspensión de visas DV1 en EUA

El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión del programa de lotería de visas DV1 , afectando directamente a miles de inmigrantes que buscaban obtener la residencia legal en el país.

La medida fue ordenada por el presidente Donald Trump y confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el caso de Claudio Neves Valente, quien ingresó a EUA mediante este programa y estuvo involucrado en el tiroteo en la Universidad de Brown , en Providence, Rhode Island, y contra un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



En un mensaje publicado en X, Noem calificó el programa DV1 como “desastroso” y señaló que la suspensión busca garantizar que “ningún otro estadounidense resulte perjudicado”.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) detuvo de inmediato la aceptación y procesamiento de solicitudes del programa.

Quiénes se ven más afectados por la suspensión

La pausa del programa impacta principalmente a ciudadanos de países con bajas tasas de migración hacia Estados Unidos, incluyendo varias naciones de Latinoamérica, África y Asia. Miles de postulantes que esperaban acceder a la residencia permanente se encuentran ahora en un limbo legal, sin saber si el programa reabrirá o será cancelado de forma definitiva.

Además, la suspensión afecta a quienes ya estaban en proceso de aplicación, generando incertidumbre sobre su estatus migratorio futuro. La lotería de visas distribuía hasta 55,000 visas anuales, con un máximo del 7% por país y estaba diseñada para diversificar la inmigración hacia Estados Unidos. Países como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica y República Dominicana estaban incluidos en 2024, mientras que Cuba y Venezuela quedaron excluidos.

Por el momento, no hay fecha definida para la reactivación del programa, y las autoridades mantienen la incertidumbre sobre su futuro. Esta decisión recuerda la suspensión temporal de 2017 tras un atentado masivo en Nueva York, también perpetrado por un beneficiario de la lotería de visas.