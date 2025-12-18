Donald Trump confirma cheques de $1,776 para estadounidenses y asegura que “ya están en camino”

Más de un millón de miembros del ejército de Estados Unidos recibirán un pago especial único de $1,776 dólares antes de Navidad, según anunció el presidente Donald Trump durante un discurso a la nación. El monto hace referencia al año de fundación del país y beneficiará a cerca de 1,5 millones de militares en servicio.

President Trump announced $1,776 bonuses for military service members: "Nobody deserves it more than our military." pic.twitter.com/Sw9sSmxAIp — Fox News (@FoxNews) December 18, 2025

El mandatario indicó que los pagos ya están en proceso y calificó la medida como un “dividendo guerrero”. De acuerdo con estimaciones oficiales, el paquete de ayuda tendrá un costo aproximado de $2,600 millones de dólares.

Detalles del anuncio y contexto económico

El anuncio fue realizado durante un discurso en horario estelar pronunciado el 17 de diciembre de 2025, que se extendió por unos 18 minutos. Allí, Trump sostuvo que el pago a los militares será financiado con ingresos derivados de las políticas arancelarias de su administración.

En su mensaje, el mandatario repasó la situación económica del país y atribuyó a la administración anterior niveles récord de inflación y dificultades en el acceso a la vivienda. También afirmó que su gobierno logró compromisos de inversión privada por un total de 18 mil millones de dólares y defendió el impacto de los aranceles en la economía nacional.

Otros ejes del discurso presidencial

Además del pago a las Fuerzas Armadas, Trump mencionó una iniciativa para crear cuentas de inversión de $1,000 dólares para recién nacidos durante su mandato, con el objetivo de fomentar la generación de riqueza a largo plazo. En política exterior, destacó acciones vinculadas a Medio Oriente, Irán y Ucrania, así como una orden de bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela.

El presidente también vinculó los altos costos de vivienda con la inmigración ilegal y adelantó eventos previstos para los próximos años, como el 250 aniversario de la Declaración de Independencia en 2026 y la organización de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos en 2028.

Durante el discurso no hubo anuncios sobre posibles pagos directos de 2.000 dólares para personas de bajos ingresos, aunque a comienzos de mes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que en 2026 podrían emitirse reembolsos de entre 1.000 y 2.000 dólares por hogar.