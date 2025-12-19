En Texas y Florida los precios de las viviendas caerán primero para 2026

Tras varios años de fuerte apreciación, alta demanda y un marcado auge migratorio durante la pandemia, el mercado inmobiliario estadounidense comienza a mostrar señales de desaceleración en determinadas zonas, como Texas y Florida. De acuerdo con agentes y analistas del sector , el debilitamiento de economías locales, el aumento de riesgos climáticos y el encarecimiento de los seguros están generando que los precios de viviendas caigan en algunos mercados residenciales a medida que se aproxima 2026.

The U.S. Housing Market is still extremely bifurcated.



Roughly half the states in the U.S. are now trending above average on inventory, with some areas like AZ, TN, TX, UT, CO experiencing an inventory explosion above pre-pandemic levels. (as much as a 30%+ surplus)



Meanwhile,… pic.twitter.com/wbgznVfskb — Nick Gerli (@nickgerli1) December 9, 2025

Aunque este escenario reduce las expectativas de ganancias rápidas para propietarios e inversores, también abre oportunidades para quienes buscan comprar una vivienda para uso propio. En este contexto, especialistas del sector identifican siete ciudades donde los precios podrían registrar descensos antes que en otras regiones del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ciudades donde el mercado inmobiliario muestra señales de caída

San Petersburgo, en Florida, ya registra descensos interanuales cercanos al 10%, impulsados por el clima extremo, el impacto del cambio climático y el fuerte aumento de las primas de seguros en zonas costeras. Nueva Orleans enfrenta una presión similar debido a la desaceleración del turismo y al encarecimiento de los seguros, factores que están dificultando el acceso al mercado inmobiliario.

En San Francisco, el alto costo de vida y la reubicación de empleos están enfriando la demanda tras años de crecimiento sostenido. Phoenix, uno de los mercados más activos durante la pandemia, muestra una desaceleración de la migración y un aumento del inventario, condiciones que suelen preceder ajustes de precios. Austin, Texas, enfrenta un exceso de oferta tras un rápido crecimiento inmobiliario, junto con mayores costos de seguros y una menor llegada de nuevos residentes.

Tampa, en Florida, presenta señales tempranas de debilitamiento de la demanda debido a factores similares, como el aumento de los seguros y cambios en los patrones migratorios. En Minneapolis, el incremento de la delincuencia, los impuestos a la propiedad y la pérdida de empleos locales están contribuyendo a una menor demanda y a caídas más pronunciadas en los valores de las viviendas.

Qué deben tener en cuenta los compradores ante un posible ajuste

Los expertos señalan que el aumento sostenido del inventario, la desaceleración de la migración y la pérdida de empleo local son indicadores clave de un mercado en riesgo de corrección. Recomiendan observar si el inventario crece más rápido que la demanda durante varios trimestres consecutivos y seguir de cerca la evolución del empleo en cada ciudad.

Si bien una caída de precios puede otorgar mayor poder de negociación a los compradores, los especialistas advierten que no es habitual que los precios de las viviendas y las tasas hipotecarias bajen de forma significativa al mismo tiempo. Por ello, sugieren priorizar la accesibilidad de los pagos mensuales y evitar intentar anticipar el momento exacto del mercado, especialmente al comprar una vivienda principal.

A medida que se perfila 2026, estos mercados funcionan como una señal de que, incluso en un contexto inmobiliario ajustado, las condiciones locales pueden cambiar con rapidez y redefinir las oportunidades para compradores y vendedores.