Donald Trump envía $12 mil millones de dólares en ayuda: quiénes son elegibles

Se ha anunciado un significativo alivio financiero para miles de agricultores estadounidenses afectados por las políticas comerciales globales implementadas por el presidente Donald Trump. El lunes 8 de diciembre, el mandatario declaró la asignación de $12 mil millones de dólares en fondos para ayudar a los productores nacionales, dinero que provendrá directamente de los ingresos que la administración ha recaudado por concepto de aranceles.

USDA will make $12 billion available in one time bridge payments intended in part to aid farmers until historic investments from the One Big Beautiful Bill Act, including reference prices which are set to increase between 10-21% for major covered commodities such as soybeans,… pic.twitter.com/ufQxDECV1Z — Dept. of Agriculture (@USDA) December 8, 2025

"Me complace anunciar esta tarde que Estados Unidos tomará una pequeña parte de los cientos de miles de millones de dólares que recibimos en aranceles... y la entregaremos a los agricultores como asistencia económica. Y amamos a nuestros agricultores", declaró el presidente Trump.

Añadió que este alivio proporcionará a los agricultores "la tan necesaria certeza mientras comercializan la cosecha de este año y anticipan las del próximo", además de ayudarlos a mantener sus esfuerzos para reducir los precios de los alimentos para las familias estadounidenses.

El programa de asistencia puente y la crisis de la soja

El paquete de ayuda agrícola totaliza $12 mil millones, de los cuales $11 mil millones se destinarán a pagos únicos a través del Programa de Asistencia Puente para Agricultores (FBA) del Departamento de Agricultura de EE. UU. ( USDA ). Los fondos restantes se dirigirán a otros cultivos no cubiertos por el programa, como cultivos especializados y azúcar.

Esta ayuda llega en un momento crítico, especialmente para los productores de soja, que han enfrentado dificultades luego de que China bloqueara todas las compras del grano estadounidense durante el otoño. China fue el mayor comprador de soja de EE. UU. en 2024, con ventas valoradas en $12.64 mil millones de dólares, según el USDA. Tras esto, China abasteció su demanda de soja desde Argentina, luego de un rescate económico de $20 mil millones por parte de la administración Trump a dicho país sudamericano.

En general, los agricultores estadounidenses han sentido el impacto de las negociaciones y los aranceles comerciales globales en los últimos meses.

El USDA especifica que los pagos del FBA están diseñados para respaldar a los agricultores hasta que las inversiones de la Ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) lleguen a los productores elegibles el 1 de octubre de 2026.

Condiciones y cultivos beneficiados por el FBA

A través del Programa de Asistencia para el Puente a los Agricultores (FBA) del USDA, se entregarán $11 mil millones de dólares en ayuda a agricultores de cultivos en hileras que producen una amplia variedad de productos, incluyendo: cebada, garbanzos, maíz, algodón, lentejas, avena, maní, guisantes, arroz, sorgo, soja, trigo, canola, crambe, lino, mostaza, colza, cártamo, sésamo y girasol.

Según el USDA, el programa tiene como objetivo ayudar a los agricultores a enfrentar perturbaciones del mercado, los elevados costos de los insumos, la inflación persistente y las pérdidas de mercado derivadas de prácticas comerciales desleales de competidores extranjeros.

Richard Fordyce, subsecretario de Producción Agrícola y Conservación del USDA, detalló que los pagos cubrirán una parte de las pérdidas estimadas, ajustadas a los $11 mil millones disponibles.

"Planeamos utilizar un pago único y limitado bajo la OBBBA de hasta $155,000 por persona o entidad legal, con un límite de ingresos brutos ajustados inferior a $900,000", declaró Fordyce.

El subsecretario enfatizó que el programa es "simple, proporcional y justo, sin factores complejos... Si ha sembrado un cultivo y ha sufrido un impacto, recibirá apoyo".