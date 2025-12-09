Quiénes recibirán pago directo de 5,108 dólares del Seguro Social este miércoles

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció el inicio de la entrega de uno de los pagos más altos del programa esta semana, que puede alcanzar hasta 5,108 dólares mensuales para jubilados con beneficios máximos.

You can work AND keep your full retirement benefits.✅

Once you hit full retirement age, earnings won't reduce your payments. Check your full retirement age today: https://t.co/PYjyAKXR4X. pic.twitter.com/4wAygqnnDl — Social Security (@SocialSecurity) December 8, 2025

La distribución de los depósitos se llevará a cabo de manera escalonada, organizada según la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

El primer depósito de diciembre se entregará este miércoles 10 de diciembre a los jubilados nacidos el día 10 de cualquier mes del año o antes.

La segunda ronda está programada para el 17 de diciembre, dirigida a quienes cumplen años entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año. La tercera entrega llegará el 24 de diciembre para los nacidos a partir del día 21 de cualquier mes del año.

Factores que determinan el monto y la sostenibilidad del programa

El pago máximo mensual, de hasta $5,108, se concede únicamente a quienes optan por jubilarse a los 70 años, la edad máxima permitida por el programa para obtener el mayor beneficio.

Por otro lado, quienes solicitan sus beneficios a los 62 años, la edad mínima de retiro, pueden recibir hasta $2,831 al mes, dependiendo de su historial laboral.

La SSA recordó que el monto final de los beneficios se basa en tres factores clave:

La edad de jubilación.

La cantidad aportada al Seguro Social durante la vida laboral.

Los años de contribución acumulados.

La agencia sugiere utilizar la calculadora oficial para obtener un estimado personalizado de los beneficios mensuales.

El Seguro Social se financia mediante un impuesto sobre la nómina, pagado por trabajadores y empleadores. No obstante, estudios recientes advierten que, sin una intervención legislativa, los fondos del programa podrían no ser suficientes para cubrir los pagos completos a partir de 2034, debido al incremento de jubilados y la disminución de trabajadores activos.