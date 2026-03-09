United Airlines advierte que precios de vuelos podrían subir pronto

Los precios de los vuelos en Estados Unidos podrían aumentar pronto, según advirtió el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, debido al fuerte incremento en el costo del combustible para aviones.

El combustible de aviación es uno de los gastos más importantes para las aerolíneas, y su precio ha subido de forma significativa en los últimos días. De acuerdo con datos de la industria, el combustible jet ha registrado un fuerte aumento, lo que podría impactar los costos operativos de las compañías aéreas.

Kirby explicó que si el precio del combustible continúa elevado, el efecto podría reflejarse rápidamente en las tarifas aéreas que pagan los pasajeros.

A pesar de esta presión en los costos, United Airlines aseguró que la demanda de viajes sigue siendo fuerte en Estados Unidos, con reservas que continúan creciendo respecto al año pasado.

Para millones de personas en Estados Unidos, incluidos muchos latinos que viajan para visitar a familiares o por trabajo, el aumento en los costos del combustible podría significar boletos de avión más caros en los próximos meses.

Expertos recomiendan comparar precios y reservar con anticipación cuando sea posible para evitar aumentos si las tarifas comienzan a subir.