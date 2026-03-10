Alerta por clima severo en EE.UU.: tormentas en varios estados

Un poderoso sistema de tormentas amenaza a varias regiones de Estados Unidos con condiciones de clima severo, incluyendo riesgo de tornados, granizo, ráfagas de viento destructivas y lluvias intensas que podrían provocar inundaciones repentinas. Meteorólogos advierten que la combinación de frentes fríos y aire cálido e inestable está creando un escenario propicio para tormentas peligrosas en distintos puntos del país.

Entre los estados con mayor probabilidad de impacto se encuentran Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kansas, Alabama, Georgia, Illinois y parte de Tennessee, donde las autoridades mantienen vigilancia ante posibles advertencias de tornado y tormentas eléctricas severas.

Las afectaciones ya comienzan a sentirse en el transporte aéreo. Aeropuertos importantes como Dallas, Chicago y St. Louis han registrado cancelaciones y retrasos en vuelos debido a las condiciones meteorológicas adversas, lo que ha generado complicaciones para miles de viajeros.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atentos a las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, evitar desplazamientos durante lluvias intensas y buscar refugio seguro si se emiten advertencias de tornado. También se aconseja revisar el estado de los vuelos con las aerolíneas si se tiene previsto viajar.

El clima severo puede desarrollarse con rapidez, por lo que la prevención y la información oportuna pueden marcar la diferencia.