Lo que debes desactivar en tu celular para evitar estafas

La conectividad Bluetooth, omnipresente en la mayoría de los dispositivos modernos , se ha consolidado como un vector de ataque creciente para los ciberdelincuentes. Especialistas en ciberseguridad alertan que dejar esta función activada en tu celular de manera permanente incrementa significativamente la posibilidad de sufrir intrusiones que pueden comprometer datos personales, credenciales bancarias e incluso permitir el control total del teléfono. Por ello recomiendan desactivar esta opción para evitar estafas.

The future of Bluetooth is here!https://t.co/Y5Cjde0dH4 — Android Central (@androidcentral) September 16, 2024

Aunque el Bluetooth es una herramienta cotidiana para conectar accesorios como auriculares o smartwatches, su uso sin medidas de precaución puede tener consecuencias graves, dada la sofisticación de las técnicas de vulneración actuales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las Amenazas Silenciosas: Bluesnarfing y BlueBorne

Los reportes de ataques dirigidos específicamente a explotar las conexiones Bluetooth se han multiplicado en los últimos años. Estos métodos permiten a los atacantes acceder a información privada o infectar el dispositivo sin requerir la interacción o la aceptación de un emparejamiento por parte del usuario.



Bluesnarfing: Es una técnica de acceso silencioso que permite al atacante ingresar al teléfono y extraer información sensible como contactos, mensajes, correos y otros archivos sin que la víctima reciba alertas visibles. Quienes ejecutan este ataque actúan como ladrones de información, aprovechando cualquier descuido para robar datos.



Es una técnica de acceso silencioso que permite al atacante ingresar al teléfono y extraer información sensible como contactos, mensajes, correos y otros archivos sin que la víctima reciba alertas visibles. Quienes ejecutan este ataque actúan como ladrones de información, aprovechando cualquier descuido para robar datos. BlueBorne: Considerada una técnica más peligrosa, BlueBorne no requiere interacción previa del usuario. El atacante solo necesita detectar la dirección MAC del dispositivo para iniciar el proceso de infección y puede tomar el control total del equipo en cuestión de segundos, pasando completamente desapercibido.

Las consecuencias de estas intrusiones son amplias y graves. La información extraída se utiliza para suplantar identidades, comercializar datos en redes clandestinas, ejecutar operaciones no autorizadas o amplificar estafas al obtener credenciales vinculadas a otros servicios del teléfono.

Detectar un ataque no siempre es sencillo, pero señales como un consumo inusual de batería, la aparición de dispositivos desconocidos en el historial de conexiones o el comportamiento anómalo del sistema operativo (cierres inesperados, mensajes no autorizados) son motivos suficientes para revisar la configuración del dispositivo.

Recomendaciones Clave para Proteger su Conexión Bluetooth

Ante el panorama de amenazas, los especialistas coinciden en que la adopción de medidas preventivas es la principal defensa para evitar la mayoría de los incidentes.

La recomendación fundamental es desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. Esta acción sencilla elimina la posibilidad de que dispositivos externos detecten el teléfono. Si es necesario mantener la función activa, se aconseja activar el modo no detectable para ocultar el dispositivo de posibles rastreos externos.

Otras capas de protección incluyen: evitar emparejar el teléfono en lugares públicos y no aceptar solicitudes de conexión de equipos desconocidos. Las actualizaciones periódicas del sistema operativo son vitales, ya que corrigen fallos de seguridad que podrían ser explotados. Asimismo, se aconseja modificar las contraseñas predeterminadas de los dispositivos vinculados, eliminar conexiones antiguas y evitar el uso de estaciones de carga públicas que puedan estar manipuladas para acceder a los datos mediante puertos USB o conexiones inalámbricas asociadas.

En un entorno digital donde los ataques se vuelven cada vez más sofisticados, la práctica de mantener el Bluetooth apagado cuando no es indispensable es la medida más efectiva para reducir riesgos y resguardar la información personal del usuario.