Proponen impuesto para modelos de Only Fans en Florida

Un “impuesto al pecado” aplicable a todos los creadores de contenido de OnlyFans que residan en Florida, es la nueva propuesta del candidato repúblicano a la gobernación James Fishback.

El político justifica este gravamen extraordinario del 50% como una medida necesaria para “desincentivar” este tipo de empleo y utilizar los “cientos de millones de dólares” recaudados para financiar el sistema educativo estatal y centros de crisis para mujeres embarazadas.

¿Por qué Miami es tan importante para OnlyFans?

Miami se ha consolidado como el epicentro global de la “gig economy” para adultos. Las estadísticas citadas en el reporte indican que la ciudad tiene la mayor concentración de creadores per cápita en EE.UU., lo que significa que un impuesto estatal en Florida tendría un impacto devastador en la economía local de creadores digitales, mucho mayor que en cualquier otro estado.

¿Qué es exactamente el “Impuesto al Pecado”?

El término “impuesto al pecado” (sin tax) se utiliza tradicionalmente para gravámenes sobre productos que se consideran dañinos para la sociedad o el individuo, como el alcohol, el tabaco o los juegos de azar. La novedad de la propuesta de Fishback radica en aplicar este concepto fiscal —generalmente usado para bienes de consumo— directamente sobre los ingresos laborales de una plataforma digital específica, bajo una justificación moral.