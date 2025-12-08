Denny’s cierra múltiples tiendas en EUA: Cuáles son los estados afectados

La cadena de restaurantes Denny's , conocida como "el restaurante de Estados Unidos", está a punto de finalizar sus planes previamente anunciados de cerrar establecimientos en todo el país. La compañía comunicó el año pasado su objetivo de clausurar 150 restaurantes con bajo rendimiento para finales de 2025.

En febrero, ejecutivos de Denny's indicaron que la compañía había cerrado 88 restaurantes en 2024 y su meta era cerrar entre 70 y 90 locales adicionales para finales de este año. Aunque Denny's ha anunciado planes para abrir nuevos restaurantes a medida que se acerca el fin del plan de reducción , la estrategia de cierres se implementó para mejorar la eficiencia financiera y fortalecer la marca general.

La directora ejecutiva de Denny's, Kelli Valade, afirmó en una conferencia telefónica sobre resultados en agosto que "el enfoque metódico y preciso, que comenzó en 2023 y finalizará a finales de este año, se diseñó específicamente para optimizar y mejorar la salud general del sistema de franquicias con el objetivo de volver a un crecimiento neto entre plano y positivo para 2026".

Cierres Continuos en Medio de Cifras a la Baja y Adquisición

La estrategia de cierres continuos ha cobrado nueva relevancia tras el reciente anuncio de adquisición de la compañía. A principios de noviembre, Denny's informó que había firmado un acuerdo de venta por $620 millones con un consorcio liderado por TriArtisan Capital Advisors (propietario de TGI Fridays), Treville Capital Group y Yadav Enterprises. No obstante, la compañía ha aclarado que los cierres de tiendas no están relacionados con el reciente anuncio de adquisición.

Denny's ha reportado dificultades este año, informando el mes pasado una caída interanual del 2.9% en las ventas de restaurantes en tiendas comparables durante el tercer trimestre. Desde 2023, la compañía ha estado cerrando tiendas como parte de un esfuerzo por recuperar una sólida situación financiera. Tras sus resultados del segundo trimestre, los ejecutivos destacaron la necesidad de ser "proactivos" al clausurar "restaurantes de menor volumen", estrategia que, según Denny's, ha impulsado los ingresos y ayudado a "mejorar la salud general de la marca".

Sucursales Afectadas y Proceso de Venta Pendiente

Denny's no ha publicado una lista oficial de todas las tiendas cerradas o que están programadas para cerrar; sin embargo, se han confirmado cierres en varias ubicaciones clave. Entre las sucursales confirmadas por AOL que han cerrado recientemente se encuentran locales en:

California: Santa Rosa, Oakland y San Francisco.

Idaho: Boise y Nampa.

Massachusetts: Worcester.

Ohio: Ashland y Ontario.

Oregón: Ontario.

Pensilvania: Condado de Bucks.

Texas: Lubbock y New Braunfels.

Se espera que la adquisición de $620 millones se cierre en el primer trimestre de 2026, según lo informado por Denny's el mes pasado. El acuerdo ya fue aprobado por unanimidad por la junta directiva de Denny's, pero aún está sujeto a la aprobación regulatoria y de los accionistas.