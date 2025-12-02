Tormenta invernal provoca cierre de escuelas en varios estados de EUA

Una poderosa tormenta invernal avanza sobre gran parte de Estados Unidos, provocando cierres escolares, retrasos y condiciones peligrosas en carreteras. La combinación de nieve, hielo y lluvia helada ha obligado a tomar medidas de emergencia en varios estados del noreste y medio oeste.

Distritos escolares de Maine, Connecticut, Pensilvania, Ohio, Massachusetts y New Hampshire anunciaron cierres totales o salidas anticipadas para proteger a estudiantes y personal. Según reporta Boston 25 News , más de 50 escuelas en Boston y alrededores cerraron o implementaron clases virtuales debido a la acumulación de nieve y el riesgo de hielo . Universidades de Maine también suspendieron clases, y la gobernadora Janet Mills ordenó el cierre de oficinas estatales desde el mediodía del martes.

El Sistema Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que este será el primer gran episodio invernal que afectará a gran parte del país entre lunes y miércoles, con acumulaciones significativas de nieve, temperaturas muy bajas y riesgo de hielo en carreteras y líneas eléctricas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estados y escuelas más afectadas por la tormenta

En Maine, se esperan entre seis y 12 pulgadas de nieve en los condados de York, Cumberland y sur de Oxford, según medios locales como WMTW . Universidades como University of New England y University of Southern Maine suspendieron clases en varios campus.

En Pensilvania, el Distrito Escolar de Allentown canceló todas las actividades escolares, mientras NBC Philadelphia mantiene una lista en tiempo real con los cierres. En Ohio, más de 300 escuelas cerraron tras la previsión de nieve continua durante toda la mañana, reportó Fox 8. En Boston y suburbios cercanos, Boston 25 News documenta los cierres escolares y retrasos masivos, afectando a cientos de estudiantes.

El NWS prevé que la tormenta afecte desde los Ozarks y Mid-South hasta el Valle de Ohio, con nieve, lluvia helada y temperaturas bajas. Se recomienda a la población evitar viajes no esenciales y prepararse ante posibles cortes de energía o problemas en carreteras, especialmente en las zonas del noreste donde la acumulación de nieve e hielo se intensificará.