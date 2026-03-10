Notas
-
Alerta en Chicago por caída de granizo del tamaño de una pelota de tenis
Chicago enfrenta tormentas severas con granizo de hasta tamaño de pelota de tenis, vientos de 70 mph y riesgo de tornados para las próximas horas
-
¿EUA se queda sin agua potable? Las predicciones no son alentadoras
Un estudio muestra que el cambio climático está afectando cada vez más el acceso al agua potable en Estados Unidos, poniendo en riesgo a millones de personas
-
Alerta por tornados en EUA: Los 10 estados con más riesgo esta semana
Los pronósticos indican que más de 10 estados podrían enfrentar condiciones favorables para tormentas severas capaces de generar tornados y clima severo
-
Tormenta invernal y frente frío golpean a México este lunes 9 de marzo, impactando varios estados
La tormenta invernal ha activado la probabilidad de caída de nieve en al menos tres estados de la República Mexicana
-
Tormenta invernal en Nueva York: tu seguro cubre los daños por nieve y hielo
Tras la tormenta invernal en Nueva York, surgen dudas sobre los seguros: qué daños por nieve, hielo y tuberías congeladas suelen estar cubiertos.
-
Tormenta invernal en EUA: Más de 40 muertos y temperaturas de -49°
La tormenta invernal histórica que ha azotado Estados Unidos ha dejado más de 40 muertos y ha obligado a declarar estados de emergencia en varios estados
-
Tormenta invernal en EUA: cuándo es obligatorio limpiar la nieve para evitar multas
Con la tormenta invernal afectando el noreste de Estados Unidos, conoce los plazos y obligaciones legales para limpiar nieve de tu hogar y vehículo y evitar multas
-
Accidente aéreo en Bangor, Maine deja siete muertos y un sobreviviente crítico
El accidente se produjo cuando un avión privado se estrelló al despegar de un aeropuerto en Bangor, Maine durante la tormenta invernal. Autoridades investigan
-
Tormenta invernal impulsa el aumento de la factura del gas en Estados Unidos
La tormenta invernal eleva la demanda de calefacción y presiona el precio del gas natural, un impacto que se refleja de forma gradual en las facturas.
-
Tormenta invernal con récord de nieve en EUA causa cierres masivos de escuelas y vuelos cancelados
La tormenta invernal histórica dejó nieve récord en Nueva York y provocó el cierre de escuelas y retrasos masivos en vuelos comerciales, según reportes locales