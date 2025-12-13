Apple libera iOS 26.2 con mejoras en Liquid Glass, cambios en CarPlay y más

Apple lanzó oficialmente iOS 26.2 para todos los usuarios de iPhone , incluidos desarrolladores y beta testers públicos. La versión incorpora mejoras en diseño, accesibilidad, seguridad y personalización, además de avances vinculados al cumplimiento regulatorio en Europa.

iOS 26.2 is now available with these new features 🚨 pic.twitter.com/5ko9IYDBNa — Apple Hub (@theapplehub) December 12, 2025

La actualización introduce ajustes en Liquid Glass, nuevas opciones para CarPlay y las primeras señales de los códigos temporales de AirDrop, una función que permitirá compartir archivos sin guardar contactos por un período de 30 días.

Live Translation llega a la Unión Europea y amplía su alcance

iOS 26.2 marca el debut oficial en la Unión Europea de Live Translation a través de los AirPods, luego de un retraso derivado de la adaptación a la Ley de Mercados Digitales (DMA). La función, que ya estaba disponible en otras regiones, permite traducir conversaciones en tiempo real mediante la app Traducir y el uso de modelos de AirPods con chip H2 y cancelación activa de ruido.

El sistema admite traducciones en inglés, francés, alemán, portugués, español, chino (simplificado y tradicional), japonés, coreano e italiano. Para utilizarlo es necesario tener instalados los paquetes de idiomas y disponer de un iPhone con Apple Intelligence.

La actualización también incorpora una nueva alarma de urgencia en Recordatorios, que sustituye la notificación tradicional por un sonido similar al de un despertador. Esta opción puede activarse incluso con los Modos de Concentración habilitados.

Mejoras visuales, ajustes en apps y refuerzos de seguridad

La interfaz con diseño Liquid Glass recibe mejoras en la pantalla de bloqueo mediante un deslizador que permite ajustar la intensidad y transparencia del efecto. Las animaciones del sistema también fueron optimizadas para ofrecer transiciones más fluidas. En la app Medidas, las burbujas del nivel adoptan ahora un acabado translúcido.

Entre las optimizaciones del ecosistema destacan los códigos temporales de AirDrop, un sistema de permisos caducables para compartir archivos con personas fuera de la lista de contactos. Apple Music habilita la visualización de letras sin conexión si han sido descargadas previamente.

Aplicaciones como Salud, Podcasts y Freeform incorporan ajustes puntuales: nuevos rangos en la puntuación de sueño, capítulos automáticos y enlaces internos en los episodios, e inserción de tablas en los espacios colaborativos. La app Juegos añade filtros avanzados y mejor soporte para mandos.

La actualización corrige más de veinte vulnerabilidades, algunas utilizadas activamente en versiones anteriores, incluidas fallas relacionadas con WebKit. Apple recomienda instalar iOS 26.2 sin demora para garantizar la protección del dispositivo.

Para actualizar, basta con acceder a Ajustes > General > Actualización de software, descargar iOS 26.2 y seguir las indicaciones en pantalla. Apple aconseja contar con una conexión WiFi estable, suficiente batería y un respaldo previo de los datos.