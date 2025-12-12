7 Maneras prácticas de proteger tu hogar de las estalactitas de hielo

Las temperaturas heladas en Estados Unidos pueden generar la formación de estalactitas de hielo en techos, canaletas y aleros, un fenómeno que puede parecer decorativo pero que conlleva riesgos importantes. Estas acumulaciones afectan la estructura de la vivienda y la seguridad de quienes transitan cerca de la propiedad, de acuerdo con The Weather Channel.

El problema surge cuando el calor interior del hogar derrite la nieve del techo, el agua fluye hacia los bordes más fríos y se vuelve a congelar. Con el tiempo, esto provoca bloqueos en el drenaje, filtraciones de agua y daños en techos, paredes y aislamiento.

Además de los daños estructurales, las estalactitas de hielo pueden desprenderse inesperadamente, generando peligro para los habitantes y visitantes. Por ello, es crucial aplicar medidas preventivas antes y durante los episodios de frío intenso.

Consejos para proteger tu hogar de estalactitas de hielo

Para proteger tu hogar y evitar filtraciones, daños en el techo o paredes, es fundamental tomar medidas preventivas antes y durante las heladas , manteniendo la vivienda y sus sistemas de drenaje en condiciones seguras.

1. Mejorar el aislamiento del techo y ático, evitando que el calor interior derrita la nieve de forma irregular.

2. Mantener canaletas y aleros limpios, libres de hojas y residuos que bloqueen el flujo de agua.

3. Sellar filtraciones de aire alrededor de ventanas, chimeneas y conductos del techo.

4. Instalar cables calefactores certificados en aleros y canaletas para prevenir la acumulación de hielo.

5. Retirar la nieve del techo de forma segura, usando herramientas adecuadas y sin subir directamente al tejado.

6. No romper el hielo a la fuerza, ya que puede dañar tejas, canaletas o causar accidentes.

7. Mantener una temperatura interior constante, reduciendo ciclos de deshielo y recongelación que favorecen la formación de estalactitas.