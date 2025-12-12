Nuevas leyes de California que beneficiarán a los inmigrantes en 2026

California pondrá en marcha en 2026 un conjunto de leyes que fortalecen la protección de los inmigrantes en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Aunque estas normas fueron aprobadas durante 2025, varias de sus disposiciones clave cuentan con fechas específicas de implementación que se activarán el próximo año.

Las medidas, firmadas por el gobernador Gavin Newsom , buscan limitar la cooperación con operativos migratorios federales, reforzar la privacidad de datos personales y aumentar la transparencia en instituciones públicas . Escuelas, universidades, gobiernos locales y cuerpos policiales deberán adaptar sus protocolos para cumplir con los nuevos lineamientos.

A continuación, cuatro de las leyes más relevantes que entrarán en vigor o tendrán aplicación plena en 2026.

SB 98: notificación obligatoria por presencia de agentes migratorios en escuelas

La ley SB 98 exige que distritos escolares, escuelas chárter y universidades públicas o privadas revisen y actualicen sus planes de seguridad antes del 1° de marzo de 2026. Estos planes deberán incluir procedimientos claros para notificar a padres, tutores, docentes y personal cuando exista presencia confirmada de agentes de inmigración en un campus.

La norma establece que la comunicación debe realizarse sin divulgar datos personales y aplica a cualquier acción relacionada con la aplicación de leyes migratorias federales.

AB 49: refuerzo del modelo de “escuelas santuario”

La AB 49 fortalece la protección de estudiantes y personal educativo al prohibir el acceso de agentes migratorios a áreas no públicas de las escuelas sin una orden judicial válida. También restringe la entrega de registros educativos o información personal sin cumplir los requisitos legales.

Las agencias educativas locales tendrán hasta el 1° de marzo de 2026 para actualizar sus políticas internas y establecer lineamientos claros sobre cómo responder ante solicitudes de autoridades migratorias.

SB 635: protección ampliada para vendedores ambulantes

La SB 635 amplía las garantías para vendedores ambulantes y operadores de alimentos móviles, un sector donde muchos trabajadores son inmigrantes. La ley prohíbe que las autoridades locales soliciten información migratoria, lugar de nacimiento o antecedentes penales al tramitar permisos.

Desde el 1° de enero de 2026, los contratos entre gobiernos locales y entidades privadas deberán incluir cláusulas que prohíban colaborar con controles migratorios. Además, antes del 1° de marzo de 2026, deberán destruirse registros antiguos que contengan datos sensibles, salvo excepciones legales.

SB 805: identificación visible obligatoria para agentes del orden

La SB 805 establece que, a partir de 2026, todos los agentes no uniformados, incluidos los federales que operen en California, deberán mostrar una identificación visible con el nombre de su agencia y un número o nombre de placa durante operativos.

La ley busca evitar suplantaciones y aumentar la transparencia, aunque contempla excepciones para operaciones encubiertas. Las agencias policiales deberán publicar políticas escritas que detallen este requisito.