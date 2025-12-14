Nueva York y Minneapolis entre las 11 ciudades afectadas por el frente de frío ártico

Un frente frío proveniente del ártico está golpeando con fuerza las ciudades del noreste de Estados Unidos. Se espera que 60 millones de personas sufran las bajas temperaturas en los próximos días. Por este motivo las autoridades han emitido alertas para intentar minimizar el impacto en las ciudades afectadas.

Temperatures in the Midwest will remain well below freezing throughout the day Sunday, with another cold night in-store. Here's the latest: https://t.co/U0D8MxdC7K pic.twitter.com/tE0GQX9uI6 — The Weather Channel (@weatherchannel) December 14, 2025

El aire polar avanza desde las Grandes Llanuras hacia el este. Esto provoca sensaciones térmicas por debajo de los -20°C en varias zonas. Residentes deben prepararse para cortes de energía y carreteras resbaladizas.

Principales ciudades afectadas por el frente de frío ártico

Nueva York enfrenta nevadas intensas y temperaturas bajo cero. La ciudad espera acumulaciones de hasta 15 cm de nieve. Esto complica el tránsito en Manhattan y Brooklyn.

Chicago registra récords de frío con mínimas de -17°C. El viento agrava la sensación térmica hasta -30°C. Las bajas temperaturas han ocasionado que se produzcan importantes demoras en la llegada y salida de vuelos por lo que es conveniente tomar previsiones.

Boston y Filadelfia están bajo advertencias de tormenta invernal. En ambas ciudades se espera abundante nieve pesada podría dejar 20-30 cm en Massachusetts. En previsión a esto muchas escuelas se mantendrán cerradas en ambas urbes.

Minneapolis lidera con temperaturas de -26°C. La ola ártica paralizará el Medio Oeste cercano. Equipos de emergencia distribuyen sal en calles.

Cleveland y Baltimore reportan vientos de hasta 60 km/h con ráfagas que pueden elevar dramáticamente el riesgo de hipotermia. Por este motivos muchos refugios para personas sin hogar están prestando colaboración.

Otras ciudades como Detroit, Pittsburgh y Providence ven impactos similares. Se intima que 60 millones de personas serán afectadas desde Dakota hasta el sureste. Washington D.C. también anticipa que se producirán heladas nocturnas.

Recomendaciones para protegerte del frío ártico

La nieve acumulada genera riesgos de inundaciones en el Pacífico Noroeste. En el noreste, el hielo negro amenaza vehículos. Autoridades piden evitar viajes no esenciales. Proteger tuberías y usar capas de ropa es clave. Mantén baterías de autos cargadas por posibles fallos eléctricos. Sigue actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Este evento climático recuerda la vulnerabilidad invernal en EE.UU. Comunidades hispanas en estas ciudades deben abastecerse de comida y medicinas. La ola de frío persiste hasta mediados de semana.

El frente ártico no solo trae frío, sino disrupciones diarias. Millones de personas deberán adaptar sus rutinas ante esta irrupción polar.

Los expertos advierten sobre congelación en extremidades expuestas. Usa guantes y bufandas siempre. Se prevé que éste frío extremo pueda durar al menos cinco días más.