Al menos seis heridos por una explosión que dejó casas destruidas en un vecindario de California

Una explosión en un vecindario de Hayward, California , dejó al menos seis personas heridas y destruyó tres edificios en dos propiedades separadas. Dos de las estructuras eran residenciales y una parecía funcionar como taller.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, incluyendo tres trabajadores de PG&E y tres residentes que recibieron tratamiento por quemaduras graves, informó Fox News.

El portavoz de PG&E, Jason King, informó que la explosión ocurrió después de que un equipo de construcción dañara una línea de gas subterránea mientras excavaba en la cuadra 800 de Lewelling Boulevard. Los equipos llegaron a la línea alrededor de las 7:35 a.m., el flujo de gas fue detenido a las 9:35 a.m. y la explosión se reportó a las 9:38 a.m.

Testigos describieron la escena como estremecedora. Brittany Maldonado relató que las cosas “cayeron de las paredes”, y otros vecinos compararon la explosión con una escena de Hollywood, mientras que los bomberos tuvieron que retroceder momentáneamente por descargas eléctricas de las líneas derrumbadas.

Daños en la zona afectada

La explosión movilizó a 75 bomberos del condado de Alameda, que trabajaron en un incendio de tercera alarma para rescatar a las víctimas y controlar las llamas.

Videos aéreos mostraron a varias personas siendo trasladadas en camillas mientras humo y escombros se elevaban al cielo.

Los bomberos indicaron que las explosiones afectaron no solo las tres propiedades principales, sino también casas adyacentes, generando un panorama de destrucción en un vecindario de casas de un solo nivel con pequeños jardines y negocios cercanos. La Patrulla de Carreteras de California cerró una parte de la interestatal 238 para proteger a los residentes y equipos de rescate.

El subjefe de bomberos, Ryan Nishimoto, explicó que los socorristas sintieron descargas eléctricas durante la intervención, lo que obligó a mantener la seguridad mientras se evacuaban las personas y se controlaban las estructuras dañadas. Todos los residentes fueron contabilizados posteriormente, aunque durante algunas horas se reportaron desaparecidos temporalmente.

Investigación en curso

PG&E confirmó que la línea de gas estuvo activa durante dos horas antes de ser cerrada, y la explosión ocurrió apenas 10 minutos después de detener el suministro. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigará la explosión para determinar causas exactas y responsabilidades.

El incidente coincidió con obras de infraestructura en la calle, incluyendo excavaciones y mejoras en aceras y carriles para bicicletas. Los residentes han expresado preocupación por la proximidad de los trabajos a las casas y por los daños causados a sus propiedades.

Una vecina declaró que todas las ventanas de su casa se rompieron y que el techo quedó con grietas tras la explosión.