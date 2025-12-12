Google desmiente planes para introducir publicidad en Gemini

Desde la vicepresidencia de Publicidad Global de Google se negó que existan conversaciones en marcha para incorporar anuncios en Gemini. La aclaratoria surge tras la publicación de un informe de Adweek que señalaba que la compañía estaría explorando con sus clientes publicitarios la posibilidad de integrar anuncios en su chatbot a partir de 2026, lo que encendió alertas en el sector tecnológico.

This story is based on uninformed, anonymous sources who are making inaccurate claims. There are no ads in the Gemini app and there are no current plans to change that. — Dan Taylor (@edantaylor) December 8, 2025

La difusión del reporte llevó a Google a responder de forma inmediata. Dan Taylor, vicepresidente de Publicidad Global, calificó la información como falsa a través de un comunicado publicado en la red social X. Según el ejecutivo, el informe se basa en fuentes desinformadas y no refleja planes actuales de la empresa.

Respuesta oficial y contexto de la industria

Taylor sostuvo que no existen iniciativas destinadas a incorporar publicidad de manera masiva dentro de Gemini. El desmentido busca frenar la especulación que podría afectar la confianza de los usuarios, especialmente en un momento en el que la competencia en el ámbito de la inteligencia artificial generativa continúa creciendo.

El debate sobre la monetización no es exclusivo de Google. En los últimos meses, se han encontrado fragmentos de código en ChatGPT que sugieren que OpenAI evalúa la introducción de “anuncios de búsqueda” y contenido patrocinado. Estos movimientos han alimentado la percepción de que la industria se orienta hacia modelos híbridos para sostener los altos costos operativos asociados al desarrollo de estas herramientas.

La discusión ha adquirido relevancia porque diferentes compañías tecnológicas exploran vías para financiar sus plataformas de IA. Esto ha llevado a que se analice el impacto que podrían tener los anuncios en asistentes conversacionales y en la experiencia de los usuarios.

Pruebas publicitarias y necesidad de sostenibilidad financiera

Aunque Google afirma que Gemini no mostrará publicidad en este momento, la empresa ya ejecuta pruebas con anuncios integrados en los resúmenes generados por IA en su buscador tradicional, conocidos como AI Overviews. Este tipo de experimentos refleja la adaptación del modelo publicitario a los cambios en los hábitos de búsqueda.

El modelo de negocio de la compañía se sustenta en gran medida en la publicidad, por lo que la discusión sobre futuras integraciones se mantiene abierta dentro del sector. A medida que los usuarios recurren más a respuestas directas generadas por IA, las plataformas evalúan cómo sostener financieramente estos servicios sin alterar la experiencia de uso.

La posibilidad de que los asistentes de inteligencia artificial incluyan anuncios en el futuro continúa siendo un tema relevante en la industria. Las interrogantes se centran en los plazos y en el formato que podrían adoptar, más que en la viabilidad técnica de su implementación.