Escasez de propano en Nueva Jersey pone en riesgo la calefacción de miles de hogares

Nueva Jersey enfrenta una situación crítica debido a una interrupción en la distribución de propano , un combustible esencial para la calefacción de miles de hogares durante la temporada invernal.

La falla, originada en una planta de distribución en Marcus Hook, Pensilvania, ha generado retrasos y puesto en riesgo a las aproximadamente 186,000 personas que dependen del propano para mantener temperaturas seguras en sus viviendas, de acuerdo con Fox News.

Con el descenso de las temperaturas, las autoridades advierten que cualquier interrupción prolongada podría dejar a comunidades enteras sin la capacidad de mantener un entorno cálido y seguro.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Medidas del Estado para garantizar el suministro

Ante esta amenaza, el gobernador Phil Murphy declaró un Estado de Emergencia para agilizar el transporte y la entrega del combustible.

La orden ejecutiva contempla una exención temporal de las regulaciones de horas de servicio para los transportistas, ampliando de 11 a 14 las horas permitidas de conducción bajo una dispensa federal.

Esto busca acelerar la distribución y evitar que los retrasos se traduzcan en desabastecimiento durante los días más fríos.

Recomendaciones para los residentes

Mientras la emergencia esté vigente, las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las pautas de seguridad, especialmente quienes utilicen generadores u otros métodos alternativos de calefacción.

Estas medidas buscan prevenir accidentes y garantizar que las familias puedan mantenerse cálidas y seguras durante la crisis.