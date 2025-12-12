Los dos tipos de multas que ICE puede imponer a indocumentados en EUA

La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes (IIRIRA) de 1996 establece dos tipos de multas para indocumentados que no abandonen Estados Unidos dentro de los plazos legales. Estas sanciones buscan reforzar la salida de extranjeros que han recibido órdenes de deportación o permisos de salida voluntaria.

Según Hasan Shafiqullah, abogado supervisor de la Unidad de Reforma del Derecho Civil de The Legal Aid Society, en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ , cada multa de ICE afecta a grupos distintos de inmigrantes. Shafiqullah explicó que la primera, contenida en la sección 1324D, aplica a quienes cuentan con una orden de deportación emitida por un juez y puede alcanzar hasta 998 dólares diarios durante cinco años si la persona no cumple con la salida obligatoria.

La segunda multa, de la sección 1229C, afecta a quienes han recibido una salida voluntaria. Shafiqullah indicó que la ley establece un mínimo de 1,000 dólares y un máximo de 5,000 dólares, aunque en la práctica los inmigrantes suelen enfrentar sanciones de hasta 3,000 dólares. El abogado aclaró que estas diferencias tienen implicaciones legales importantes para quienes buscan regularizar su estatus en el país.

La aplicación actual de las multas por ICE

Aunque la legislación data de 1996, la implementación de estas multas por ICE ha variado a lo largo de los años. Hasan Shafiqullah, en ‘El Diario Sin Límites’, señaló que la administración del expresidente Donald Trump envió sanciones monetarias de hasta 1.8 millones de dólares, generando preocupación entre expertos y organizaciones de derechos civiles.

Shafiqullah explicó que ICE, en ocasiones, ha aplicado estas multas a indocumentados sin respetar el debido proceso. La agencia debería demostrar que el extranjero ha violado intencionalmente una orden legal, respetando además el límite máximo de cinco años para la aplicación de la sanción.

El abogado agregó que algunos inmigrantes pueden impugnar la multa de ICE alegando que su permanencia no es irregular. Incluso hay casos de personas que cumplen con citas periódicas cada seis meses con ICE, lo que demuestra que su estancia en Estados Unidos se encuentra bajo supervisión y dentro de un marco legal.

Diferencias entre la multa por deportación y la salida voluntaria

Según Hasan Shafiqullah, en ‘El Diario Sin Límites’, la multa bajo la sección 1324D se aplica cuando el extranjero ignora una orden de deportación. Para que ICE pueda imponerla, debe probar que la falta de salida es intencional o voluntaria; de lo contrario, la sanción no puede ser ejecutada.

En cambio, la multa de la sección 1229C corresponde a quienes reciben autorización para salir voluntariamente. Shafiqullah indicó que la sanción puede variar entre 1,000 y 5,000 dólares, pero muchos inmigrantes pagan un promedio de 3,000 dólares. Este esquema permite a los extranjeros salir del país sin enfrentar el castigo de una orden de deportación, con implicaciones legales importantes para futuros intentos de regreso legal.

El abogado advirtió que, aunque estas multas de ICE existen desde hace décadas, su ejecución masiva es reciente. Shafiqullah subrayó que la diferencia entre los dos tipos de sanciones radica no solo en el monto, sino en la naturaleza legal de la salida del país, lo que afecta directamente la posibilidad de volver a Estados Unidos de manera regular.