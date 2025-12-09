Doble incidente aéreo en Florida: Dos avionetas se precipitan sobre carreteras en un solo día

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia sobre la I-95 en Florida y chocó contra un auto este lunes 8 de diciembre, dejando a una persona hospitalizada. El incidente ocurrió en los carriles hacia el sur, cerca de Orlando, alrededor de las 5:45 p.m, según reportaron autoridades locales.

El piloto de 27 años y un pasajero de la misma edad no resultaron heridos, mientras que la conductora del auto, un Toyota Camry 2023 de 57 años, fue trasladada a un hospital cercano con lesiones leves. La colisión causó daños significativos al vehículo y al avión, que quedó en medio de varios carriles de la autopista.

Tras el accidente, la Florida Highway Patrol (FHP) cerró temporalmente la carretera cerca del marcador 201 mientras se investigaba el hecho. El tránsito se reanudó alrededor de las 9:00 pm después de que se despejara la zona y se completara la inspección inicial.

Testigos indicaron que la nave volaba muy bajo, aproximadamente a 30 metros del suelo, antes de tocar la carretera, lo que generó preocupación inmediata entre los conductores presentes.

La FHP y el Departamento de Bomberos del Condado de Brevard respondieron al lugar para asistir a los involucrados y asegurar la zona. Aunque no revelaron la causa exacta del accidente, se confirmó que la FAA liderará la investigación del avión, mientras que la FHP investigará el choque vehicular.

Otra avioneta realizó aterrizaje de emergencia cerca de DeLand y deja dos heridos

Una Cessna monomotor efectuó un aterrizaje de emergencia el lunes por la tarde en la intersección de Plymouth Avenue y Jacobs Road, cerca de DeLand High School, enviando a dos personas al hospital, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 pm, dejando marcas de derrape visibles en el suelo, y la aeronave quedó apoyada sobre un costado con una puerta abierta, según un video de la escena. La policía señaló que ambos ocupantes estaban conscientes cuando fueron trasladados, uno por avión y el otro en ambulancia.

Un testigo, William Baith, declaró a FOX 35 News que vio la avioneta volando inusualmente baja sobre la escuela momentos antes del accidente. “Vi que estaba extremadamente bajo… quizás a 30 metros del suelo. Sabía que era un problema, sin duda”, comentó.

Los equipos de emergencia respondieron rápidamente con docenas de camiones de bomberos, vehículos policiales y otros equipos. La carretera Jacobs, desde Plymouth hasta la autopista 92, permaneció cerrada durante varias horas mientras las autoridades investigaban y retiraban la aeronave.