Esta es la nueva táctica que aplica ICE en los operativos dentro de viviendas en EUA

En varios estados de Estados Unidos, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están adoptando nuevas tácticas durante sus operativos en viviendas de inmigrantes.

Testigos y expertos en inmigración señalan que algunos oficiales desactivan cámaras de seguridad domésticas al acercarse a las casas donde se realizan detenciones.

ICE agent shoves a home security camera as she approaches a home. Masks aren't enough. They don't want you to have any record of their behavior. Even the tiniest threat of accountability is too much. Keep recording anyway. pic.twitter.com/NCLrkDmYfi — David J. Bier (@David_J_Bier) December 8, 2025

David Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato, explicó que esta estrategia busca impedir que los ciudadanos registren las acciones de los agentes, algo que se ha vuelto común gracias a la documentación ciudadana en video. Las mascarillas usadas por los agentes ya no bastan para proteger su identidad, dijo Bier, por lo que se han implementado métodos adicionales para evitar pruebas visuales de sus operativos.

A pesar de estas medidas, los expertos instan a que los ciudadanos continúen documentando los procedimientos. “Sigan grabando de cualquier modo”, enfatizó Bier, ya que estos registros pueden ser clave para proteger derechos legales y denunciar abusos.

Operativos de ICE bajo escrutinio público

ICE y otras agencias federales, incluida la Patrulla Fronteriza, han sido señaladas por realizar detenciones incluso sin órdenes judiciales, lo que genera preocupación entre defensores de inmigrantes. Los operativos se han documentado con mayor frecuencia en ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles y Chicago, pero también ocurren en estados como Arizona, Texas y Florida.

Expertos destacan que la detención de personas sin antecedentes criminales contradice la promesa de priorizar la captura de los peores delincuentes. Además, las medidas han generado tensiones en empresas que dependen de trabajadores migrantes, incluyendo sectores de construcción y servicios.

A pesar de las críticas, la administración asegura que las operaciones buscan reforzar la “seguridad nacional y fronteriza”.