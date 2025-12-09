Así encontraron a 43 migrantes ocultos en una casa clandestina en Texas

El operativo se realizó el lunes por la tarde en la ciudad de Mission, Texas, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ingresaron a una pequeña casa rodante que funcionaba como stash house, un escondite utilizado por redes de tráfico de migrantes. Dentro del lugar encontraron a 43 personas ocultas en condiciones precarias e insalubres.

La acción fue coordinada por la U.S. Border Patrol, con apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). De acuerdo con el comunicado oficial, todos los migrantes carecían de estatus migratorio legal.

Texas Border Patrol agents took down a suspected stash house operation that resulted in the arrest of 43 illegal aliens from various countries. In collaboration with Hidalgo County Sheriff's Office, agents discovered the illegal aliens hiding inside a small trailer home in… pic.twitter.com/Nc6wUIR6EE — CBP (@CBP) December 6, 2025

Las autoridades confirmaron que los migrantes son originarios de México, Honduras, Guatemala, Colombia, Perú, El Salvador y Ecuador, y quedaron bajo custodia federal mientras continúan las investigaciones.

Así operaba la casa utilizada para el tráfico de personas en Texas

La CBP detalló que el inmueble funcionaba como una stash house, término utilizado para describir viviendas clandestinas en las que las organizaciones criminales ocultan a migrantes antes de trasladarlos a otros puntos del país.

Desde el exterior, la casa rodante parecía una residencia común. Sin embargo, en su interior, los agentes encontraron a decenas de personas hacinadas, sin ventilación adecuada, con acceso limitado a agua y en condiciones sanitarias deficientes, lo que representa un alto riesgo para la salud.

Las autoridades federales señalaron que este tipo de inmuebles son utilizados de manera recurrente en Texas por redes dedicadas al tráfico de personas, aprovechando su cercanía con la frontera sur de Estados Unidos.

El escondite ya estaba bajo investigación federal

La Patrulla Fronteriza confirmó que el inmueble de Mission ya había sido identificado previamente como parte de una red de tráfico. De hecho, el 19 de septiembre de 2025, agentes federales interceptaron un camión en San Ygnacio, Texas, donde viajaban 55 migrantes ocultos en un compartimento.

Entre las personas halladas en ese operativo había menores de edad, y los migrantes provenían de países como Guatemala, México, Venezuela, Honduras, El Salvador, China, India, Colombia y Ecuador. Las autoridades creen que ese grupo fue recogido precisamente en la Stash House de Mission.

Actualmente, el caso permanece bajo investigación federal, mientras se analizan posibles cargos contra los responsables de la operación de tráfico humano.