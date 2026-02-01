Joven de 16 años comete asesinato contra su madre adoptiva con un martillo por venganza

Un joven de 16 años, identificado como Jordan Cole Weems, fue acusado este fin de semana por las autoridades de Oklahoma por el asesinato de su madre adoptiva, Spring Weems, de 49 años.

El caso ha causado consternación y desconcierto en el Condado de Logan luego de que el cuerpo de la víctima fuera localizado dentro de un bote de basura en su domicilio.

🚨🇺🇸🔫 | LA TASA DE ASESINATOS EN EEUU CAE A SU NIVEL MÁS BAJO EN MÁS DE UN SIGLO; Un informe del Council on Criminal Justice muestra una caída del 21% en homicidios en 2025 en decenas de grandes ciudades: serían cientos de muertes menos y un retorno a niveles no vistos desde… pic.twitter.com/TJYlEsoTrY — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) January 23, 2026

La investigación tomó fuerza cuando familiares reportaron que Spring Weems no aparecía, no respondía el teléfono y había señales inusuales en la casa, como una puerta que siempre estaba cerrada con llave. En ese contexto, el exesposo fue notificado de la situación y se hizo el reporte para que intervinieran los agentes pertinentes.

Un vocero de la Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma (OSBI) indicó que era evidente que la mujer presentaba lesiones que probaban homicidio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo ocurrió el asesinato del joven Jordan contra su madre adoptiva?

Según documentos judiciales, Jordan Weems confesó ante investigadores que asesinó a su madre con un martillo y luego dejó el cuerpo en un contenedor de basura al final de la entrada de la casa. La misma línea de información señala que el adolescente habría sido castigado en días previos por problemas de conducta, luego de que desobedeciera las órdenes de su representante al salir de noche.

El contexto familiar también dice mucho sobre lo ocurrido, pues se describe como uno que solía ser “tenso”. Como parte del castigo por haber salido en la noche, la víctima habría retirado al joven su ropa para exigirle usar un overol naranja, de modo que “simulara la vida en prisión".

Por si fuera poco, las autoridades recabaron versiones que aseguraban que el adolescente ejecutó amenazas verbales contra su madre antes del ataque, advirtiendo lo que posteriormente se convertiría en un suceso traumático.

Vale mencionar que los homicidios dentro del núcleo familiar han sido registrados en Estados Unidos en varias oportunidades, pero no son eventos cotidianos para la mayoría de las comunidades. Aun así, este caso en particular, al involucrar a un menor y a una madre, genera un impacto mediático significativo por lo impactante del hecho y por los debates que genera en torno a la crianza y el entorno familiar.

Proceso penal para el menor de edad

En el terreno legal, Jordan Cole Weems enfrentará cargos graves por asesinato en primer grado, profanación de cadáver y retiro no autorizado de un cuerpo. Las autoridades informaron que el joven está siendo procesado como adulto, dato que no es menor porque cambia el tipo de corte y las penas que pueden ser impuestas en el caso.

La siguiente comparecencia del acusado estaría programada para el 24 de febrero. A partir de ahí, el juez puede ir fijando el calendario para audiencias adicionales y luego una fecha de juicio, mientras la fiscalía busca sostener el caso con pruebas.