Fallecidos por frío extremo en Nueva York asciende a cifra preocupante

El invierno de 2026 en Nueva York ya está dejando señales extremadamente preocupantes con 13 fallecidos al aire libre durante un tramo de frío extremo, cifra que encendió las alarmas en plena tormenta invernal Fern .

Aunque el conteo de decesos creció en cuestión de días, la ciudad aún no ha informado públicamente la identidad de las víctimas ni una causa final para cada caso debido a que el médico forense todavía no lo determina.

🔵🔵EXTREMO | Las bajas temperaturas en Nueva York (con sensación térmica entre -15°C en la ciudad y hasta -45°C al norte del estado) han convertido las fuentes de parques como Bryant Park en esculturas de hielo sólido.



⚠️Lamentablemente, el frío extremo ya se ha cobrado… pic.twitter.com/BpYZHl1wMP — Jean Suriel (@JeanSuriel) January 25, 2026

La situación no se limita a un mal día de clima, más bien las autoridades y organizaciones han advertido que el peligro sigue estando latente, mientras la región enfrenta temperaturas gélidas que ha complicado la vida cotidiana de las personas, el trabajo de rescate y la capacidad de respuesta en las calles.

En un periodo muy corto, la cifra subió de 10 a 13 muertes al aire libre, sin detalles oficiales sobre cuándo ocurrieron exactamente los nuevos decesos.

En medio del panorama de emergencia, la vulnerabilidad de quienes permanecen en exteriores durante las noches y el reto de convencer a las personas de aceptar ayuda se vuelve cada vez más importante. Al menos seis de las primeras 10 muertes correspondían a individuos con contacto previo con el sistema de refugios y se cree que siete estaban relacionadas con hipotermia , aunque el dictamen final sigue pendiente.

Cifra de fallecidos por frío extremo en Nueva York sigue en aumento

La cantidad de personas fallecidas es especialmente alarmante en el presente invierno, todavía más cuando organizaciones de apoyo aseguran que no recuerdan una tormenta reciente con tantas muertes al aire libre en tan poco tiempo. De hecho, estudios previos sitúan en alrededor de 15 las muertes anuales en Nueva York por causas relacionadas con el frío, lo que permite dimensionar lo inquietante que son las 13 que van hasta el momento en este corto periodo.

El alcalde Zohran Mamdani sostuvo que forzar el retiro de personas sin hogar de la vía pública se contempla como “último recurso”. En paralelo, el exalcalde Eric Adams lo presionó públicamente para restablecer políticas que evitasen que personas sin hogar murieran congeladas en campamentos improvisados.

Nueva York y zona triestatal van camino a récord de fallecidos

La zona triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) entró en una secuencia de nieve intensa que ha mantenido temperaturas bajo cero por varios días. Se podría, incluso, establecer un récord del mayor número de días consecutivos por debajo del punto de congelación en el área, un dato que explica por qué la crisis se ha prolongado a tal punto.

Si se concreta el periodo histórico de días bajo 32°F, también crece la probabilidad de que aumenten las emergencias médicas y, tristemente, el rubro de fallecidos vinculados a la exposición al frío.