Adiós al régimen: Atletas cubanos aterrizan y se fugan de los Juegos Panamericanos de Asunción, Paraguay

Cuatro atletas de la delegación de Cuba que se encuentra disputando los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción 2025, se fugaron de su hotel de concentración tras pocas horas de haber arribado a Paraguay para hacerle frente a la justa deportiva en sudamérica.

De acuerdo con la información dada a conocer por el Ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, el caso de la “desaparición” de los cuatro atletas cubanos se está manejando como una deserción, esto con la finalidad de huir del régimen que se mantiene en la isla.

Se fugan atletas cubanos de los Juegos Panamericanos de Asunción, Paraguay

Medios internacionales dieron a conocer que los hechos se registraron desde el pasado miércoles 13 de agosto cuando directivos del equipo de Cuba en los Juegos Panamericanos , reportaron que cuatro de sus atletas no habían regresado al hotel de concentración en la ciudad de Asunción.

Desde entonces se dio a conocer que se emitieron las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional de Paraguay, la cual lanzó una alerta preventiva para localizarlos.

Se dio a conocer que hasta el momento, se desconoce su paradero además de que no han solicitado asilo, el cual se brinda a las personas que buscan huir de sus países por motivos políticos y demás.

¿Quiénes son los atletas cubanos que se fugaron de los Juegos Panamericanos?

Vale la pena mencionar que hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de los atletas que huyeron de los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, sin embargo se señaló que éstos son tres deportistas del equipo de remeros, así como una jugadora de balonmano.

¿Por qué se fugan los atletas cubanos de las competencias?

Esta no es la primera vez que atletas cubanos huyen de sus delegaciones deportivas en competencias internacionales, pues varios éstos buscan huir de su país en busca de mejores oportunidades económicas, profesionales y de libertad personal.

Se ha dado a conocer que en Cuba los deportistas son considerados como empleados del Estado, por lo cual cuentan con salarios muy inferiores al promedio establecido a nivel mundial para atletas olímpicos como los de los Juegos Panamericanos Juveniles.

