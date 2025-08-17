¡México campeón del mundo! Selección Femenil de Flag Football se lleva el oro en los World Games 2025

Selección femenil de Flag Football de México demostró una vez más que México es potencia en la disciplina y comandadas por su QB, Diana Flores, refrendaron el oro en los World Games 2025 que se llevaron a cabo en Chengdu, China.

El combinado mexicano derrotó a EUA en un juegazo por el oro que se definió en la última jugada por marcador de 26 a 21 a favor de las aztecas.

¿Cómo llegó México a la final de Flag Football en los World Games 2025?

La selección mexicana femenil de Flag Football llegó a la final luego de arrasar en la fase de grupos, y vencer a China en cuartos de final y Canadá en semifinales para medirse ante EUA en la gran final por el oro.

Las mexicanas llegaron a la final con la convicción de mantener el oro que ganaron en 2022 donde también derrotaron al combinado estadunidense.

¿Quiénes son las mexicanas que ganaron oro en Flag Football?

Las 12 mexicanas que conforman la Selección Mexicana de Flag Football y que ganaron el oro en los World Games 2025 son:

Victoria Chávez

Nndrea Fernández

Elizabeth Bourde

Zara Galan

Allison Aalazar

Ángela Funes

Silvia Contreras

Ana Consuelo Aguayo

Monica Rangel

Andrea Martínez

Tania Rincon

Diana Flores

