Partidazo en puerta: Hora y señal para ver gratis y en vivo el Tigres vs América de Liga MX

Este sábado 16 de agosto la Liga MX vivirá uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada, pues en la cancha Estadio Universitario de la UANL se llevará a cabo el partido Tigres vs América correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 del futbol mexicano.

Los dirigidos por Guido Pizarro y André Jardine llegan como dos de los equipos más fuertes del campeonato, pues hasta el momento ambos se encuentran entre los primeros seis lugares de la clasificación, los cuales dan el paso directo a la Liguilla.

Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en Guadalajara [VIDEO] El conjunto mexicano regresa a Guadalajara, Jalisco, para enfrentar a la selección de Ecuador; conoce todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿A qué hora es el Tigres vs América?

Será en punto de las 19:00 horas que estará dando inicio el Tigres vs América del Apertura 2025, sin embargo la transmisión del compromiso se espera que inicie 10 minutos antes del silbatazo inicial del árbitro del cotejo.

Es importante mencionar que este duelo podría dejar movimientos importantes en la parte alta de la clasificación, pues mientras los Tigres llegan marchando en la segunda posición de la tabla con 9 puntos, el América se ubica en el octavo puesto con 8 unidades cosechadas al momento.

¿Por dónde ver el Tigres vs América?

Será a través de la pantalla de Azteca 7 que se podrá ver completamente en vivo y gratis el Tigres vs América , esto con las mejores voces de la narración en nuestro país, pues Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano se encargarán de llevar la crónica del compromiso.

Por otro lado, el partido también se podrá seguir con el minuto a minuto a través de la plataforma de Azteca Deportes, a la cual podrás ingresar por medio del siguiente enlace oficial.

Últimos resultados del Tigres vs América en Liga MX

Vale la pena mencionar que en los últimos cinco partidos de la Liga MX en los que se enfrentaron Tigres y América, los azulcremas han mostrado una amplia ventaja en cuanto a victorias en comparación con los de Nuevo León.

Los últimos resultados de este enfrentamiento son los siguientes:

América 3-0 Tigres

Tigres 1-0 América

América 2-0 Tigres

América 3-0 Tigres

Tigres 1-1 América

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.