La Champions League 2026 no se detiene: Horario y dónde ver el Real Madrid vs Bayern y el resto de los cuartos de final

La UEFA Champions League entra en su fase decisiva con el arranque de los cuartos de final hoy martes 7 de abril de 2026, una instancia donde solo sobreviven ocho equipos y cada partido puede marcar el rumbo hacia las semifinales.

Los encuentros de ida se disputarán entre el martes 7 y miércoles 8 de abril, todos en el mismo horario, lo que promete una jornada cargada de emociones para los aficionados.

Uno de los duelos más atractivos de esta jornada será el que protagonizan el Real Madrid y el Bayern Múnich, dos gigantes históricos del futbol europeo que vuelven a cruzarse en una eliminatoria de alto voltaje.

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Partidos de hoy martes 7 de abril en la Champions League: horarios y detalles

La actividad arranca este martes con dos enfrentamientos que prometen espectáculo. Ambos se jugarán a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), un horario ideal para seguirlos en vivo.



Real Madrid vs Bayern Múnich

Hora: 13:00 Sede: Estadio Santiago Bernabéu HBO

Sporting Lisboa vs Arsenal

Hora: 13:00 Sede: Estadio José Alvalade HBO



Cabe recordar que desde hace algunas temporadas ya no existe el criterio del gol de visitante, lo que obliga a los equipos a buscar la victoria sin especular, generando encuentros más abiertos y ofensivos.

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Real Madrid vs Bayer Múnich, uno de los duelos más esperados de Europa

Este duelo se perfila como el partido más atractivo de los cuartos de final de la UEFA Champions League, al enfrentar a dos de los clubes más dominantes en la historia del torneo.

El conjunto merengue, impulsado por su fortaleza en el Estadio Santiago Bernabéu, buscará tomar ventaja en la ida, mientras que el equipo alemán intentará imponer su intensidad y experiencia internacional para llevarse un resultado favorable.

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Partidos del miércoles 8 de abril: así se completa la ida de cuartos

La jornada continuará el miércoles 8 de abril con otros dos duelos igualmente atractivos:



FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Hora: 13:00 Sede: Spotify Camp Nou Tubi

Paris Saint-Germain vs Liverpool

Hora: 13:00 Sede: Parc des Princes Tubi



Con enfrentamientos entre potencias europeas y sin margen de error, los cuartos de final de la Champions prometen ser una de las fases más intensas del torneo, donde cada gol puede marcar la diferencia en la lucha por levantar el trofeo más prestigioso de clubes en Europa.

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