Noche histórica; Bam Adebayo rompe legendario récord de Kobe Bryant en el Heat vs Wizards

Oficialmente Bam Adebayo de los Miami Heat pasó a la historia de la NBA, pues en el duelo ante los Washington Wizards que se disputó este martes 10 de marzo de 2026, el pivote de 28 años de edad logró romper uno de los récords del icónico Kobe Bryant que parecía imposible hasta antes de esta fecha.

Y es que si bien es cierto que la marca histórica de los 100 puntos en un solo partido le sigue perteneciendo a Wilt Chamberlain por lo hecho en la temporada de 1962, Adebayo superó los 81 puntos que marcó la Mamba Negra en el 2006 durante el encuentro Los Angeles Lakers vs Toronto Raptors.

¿Cuántos puntos marcó Bam Adebayo en el Heat vs Wizards de la NBA?

Fue al término del partido Miami Heat vs Washington Wizards, que se cerró la cuenta para Bam Adebayo, el cual terminó el compromiso en la duela con un total de 83 puntos marcados, lo cual supera los 81 anotados por Bryant en el 2006.

Adebayo logró encestar 20 de 43 tiros de campo, así como 7 de 22 triples y 36 de 43 tiros libres, esto además de que aportó con nueve rebotes, tres asistencias, dos robos y dos tapones de alto nivel, esto en un lapso de tan solo 42 minutos en el duelo ante Wizards.

¿Cuánto tiempo estuvo vigente el récord de Kobe Bryant?

Como bien se mencionó anteriormente, si bien es cierto que el récord en sí no era de Kobe Bryant, la cifra de los 81 puntos de la Mamba Negra estuvo vigente por un total de 20 años, lo cual lo convierte en un hecho histórico para la NBA.

Por su parte, desde 1962 no se ha logrado ver una cantidad de puntos marcada como la de Wilt Chamberlain, el cual cerró un partido con 100 dianas en su marcador personal.

Récords que rompió Kobe Bryant en la NBA

Algunos de los récords que sí logró romper Kobe Bryant en su paso como jugador de la NBA, fueron los siguientes:

Más puntos anotados por un jugador en su último partido

Más temporadas en un mismo equipo

Jugador más joven en alcanzar los 26 mil puntos

Partido perfecto en tiros libres (12 de 12) en 2003

4 partidos consecutivos marcando más de 50 puntos

Récord de triples en un partido para Lakers

