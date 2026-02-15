El futuro es hoy: La nueva generación se impone en el All Star Game 2026 de la NBA

Es posible que la NBA haya encontrado el mejor formato posible para el All Star Game este 2026. Los problemas de rating y espectáculo obligaron a los cambios y este año, la idea de enfrentar a los jóvenes, los veteranos y los extranjeros ha dado grandes frutos.

Anthony Edwards lideró al equipo de jóvenes estadounidenses y se impusieron a las leyendas que siguen en activo, como LeBron James y Kevin Durant. Como era de esperarse, la situación fue extremadamente pareja, pero, al final, la resistencia física acabó marcando la diferencia.

Resumen del All Star Game de la NBA 2026

Este años apostaron por poner el orgullo de los jugadores en juego. Tuvimos al equipo de extranjeros, al de jóvenes y al de veteranos. Se enfrentaron entre ellos para determinar a los dos mejores y después jugar la final.

Los extranjeros fueron los primeros eliminados, principalmente por las grandes ausencias de Giannis Antetokounmpo y Shai Gilgeous-Alexander, además de que figuras como Nikola Jokic y Luka Doncic no tuvieron su mejor noche. Esto nos provocó una final de veteranos contra jóvenes.

Los partidos fueron de 12 minutos con esfuerzo máximo en los primeros, algo que acabó por pesarles a los veteranos. Aunque dieron excelentes actuaciones, en la final simplemente no pudieron seguir el ritmo de los jóvenes, quienes acabaron por imponerse 47-21, dando un golpe en la mesa de la NBA y demostrando que han llegado a la duela para quedarse y hacer su propia historia.

