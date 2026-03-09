Lucha cerrada por la Liguilla y Cruz Azul sigue de líder; tabla general del Clausura 2026 de Liga MX

La jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX dejó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación y confirmó el buen momento de algunos equipos que comienzan a perfilarse como candidatos al título.

Tras diez fechas disputadas, varios clubes se mantienen en la pelea por los primeros puestos, mientras otros buscan recuperarse para no rezagarse en la lucha por los puestos de liguilla.

Así quedó la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 10

Cruz Azul: 25

Toluca: 24

Chivas: 21

Pachuca: 20

Pumas: 19

Tigres: 16

Atlas: 16

América: 14

Monterrey: 13

Puebla: 11

Atlético San Luis: 10

Juárez: 10

León: 10

Mazatlán: 10

Xolos: 9

Necaxa: 9

Querétaro: 6

Santos: 5

Cruz Azul sigue siendo líder del torneo

El gran beneficiado del fin de semana fue Cruz Azul, que se consolidó como líder del campeonato tras imponerse con claridad 3-0 a Atlético San Luis.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón continúa mostrando regularidad en el torneo y suma puntos clave para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Continúa la pelea por la parte alta de la tabla

Con los resultados registrados durante el fin de semana, la tabla general sufrió algunos ajustes, especialmente dentro del top cinco. Toluca se mantiene en la segunda posición con 24 puntos, mientras que Guadalajara recuperó terreno tras imponerse a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

Por su parte, Pachuca continúa dentro de los primeros cuatro puestos y Pumas también sumó tres unidades importantes luego de vencer a Necaxa con un gol de cabeza de Guillermo Martínez en los minutos finales.

¿Qué partidos se jugarán en la jornada 11 del Clausura 2025 de la Liga MX?

Viernes 13 de Marzo

Puebla vs Necaxa - 19:00 horas Bravos vs Rayados - 21:00 horas

Sábado 14 de Marzo

Atlético San Luis vs Pachuca - 17:00 horas Chivas vs Santos -17:07 horas León vs Xolos - 19:00 horas Toluca vs Atlas -19:00 horas Pumas vs Cruz Azul - 21:00 horas

Domingo 15 de Marzo

Tigres vs Querétaro -17:00 horas América



