Video: La final de Cruzeiro vs Atlético Mineiro termina en violenta batalla campal

La final del Campeonato Mineiro 2026 quedó manchada por la batalla campal que se desató en los últimos momentos del partido. Aunque Cruzeiro se coronó campeón venciendo 1-0 al Atlético Mineiro, la violencia se hizo presente en la cancha de una manera que pocas veces se había visto.

El gol decisivo fue del joven Kaio Jorge, delantero que fichó con la Juventus en el 2021 y que en el 2024 regresó a Brasil por falta de minutos. Su única anotación fue la necesaria para que Cruzeiro volviera a levantar este título luego de más de 6 años de sequía. El gran problema fue que, fieles a la pasión que se vive en el clásico, los jugadores terminaron en una pelea que se hizo viral.

Pelea campal en el Cruzeiro vs Atlético Mineiro

La campal comenzó después de que el arquero del Atlético Mineiro realizara una atajada en el último minuto y fuera chocado por el delantero del Cruzeiro. Como respuesta, el arquero devolvió el empujón y después recibió una patada en la espalda.

Los compañeros se involucraron a la pelea y comenzó una batalla dentro del campo, con agresiones de todo tipo entre los futbolistas, mientras que algunos intentaban calmar la situación. Tuvieron que pasar cinco minutos para controlar la situación.

El partido terminó por la batalla campal

Todavía quedaban un par de minutos por jugarse del agregado, cuando el silbante decidió que lo mejor era terminar el partido en ese momento. La batalla campal hizo que el 1-0 en favor de Cruzeiro fuera el resultado definitivo, aunque todavía no se conoce la sanción que enfrentarían los jugadores que realizaron agresiones.

