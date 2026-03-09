Fin de una era: Miami Dolphins liberan a Tua Tagovailoa y buscan nuevo quarterback

Los Miami Dolphins sorprendieron al anunciar que liberarán al quarterback Tua Tagovailoa, poniendo fin a una etapa de seis temporadas en la NFL. La decisión marca un cambio importante en la estrategia deportiva del equipo rumbo a la próxima temporada.

La franquicia confirmó que la salida del mariscal de campo se hará oficial mediante una designación posterior al 1 de junio, un mecanismo utilizado por los equipos para gestionar el impacto salarial dentro del tope de la liga.

We have informed QB Tua Tagovailoa that he will be released after the start of the new league year. pic.twitter.com/vc0chU6gYk — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) March 9, 2026

¿Por qué los Miami Dolphins liberaron a Tua Tagovailoa?

Antes de tomar la determinación de cortarlo, los Dolphins intentaron encontrar un nuevo destino para el quarterback mediante un intercambio con otra franquicia.

Según reportes del analista de la NFL Albert Breer, el equipo exploró distintas alternativas para concretar un traspaso que incluso les permitiera recuperar alguna selección del draft.

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y ninguna organización mostró suficiente interés en cerrar el acuerdo bajo las condiciones planteadas por Miami.

¿Qué sigue para Tua Tagovailoa tras salir de Miami?

Con su liberación oficial, Tagovailoa se convertirá en agente libre y podrá negociar contrato con cualquier equipo de la NFL que esté interesado en sus servicios para la próxima temporada.

El gerente general del equipo, Jon-Eric Sullivan, confirmó la decisión a través de un comunicado en el que explicó que el cambio responde a una nueva dirección deportiva.

“Recientemente informé a Tua y a su representación que vamos a tomar una nueva dirección en la posición de quarterback y que lo dejaremos en libertad tras el inicio del nuevo año de la liga”, señaló.

