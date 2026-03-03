De Ecatepec para el mundo: Penta se convierte en Campeón Intercontinental de WWE al vencer a Dominik Mysterio

El mexicano Penta Zero Miedo escribió una página dorada en su carrera al conquistar su primer campeonato en la empresa estadounidense WWE. El oriundo de Ecatepec se impuso a Dominik Mysterio para quedarse con el Campeonato Intercontinental, uno de los cinturones históricos de la compañía.

Tras el combate, el luchador no ocultó la emoción y dedicó el triunfo a los aficionados mexicanos que han seguido su trayectoria desde sus inicios. Con el cinturón en la mano, aseguró que el logro representa la culminación de un sueño compartido y un mensaje de perseverancia ante la adversidad.

It's PENTA TIME 🔥@PENTAELZEROM defeats Dominik Mysterio and is the new Intercontinental Champion! pic.twitter.com/V9khbIr1ra — WWE (@WWE) March 3, 2026

¿Cómo ganó Penta el Campeonato Intercontinental de WWE?

La lucha estuvo marcada por la tensión y la intervención de The Judgment Day, que acompañó en todo momento a Mysterio. La presencia de Finn Bálor y JD McDonagh complicó el panorama para el mexicano, quien tuvo que sobreponerse no sólo a su rival, sino también a los intentos de distracción y ataques externos.

El momento más crítico llegó cuando uno de los integrantes del grupo intentó utilizar un martillo para inclinar la balanza, momento en que se dio un ruptura en la facción; sin embargo, Penta reaccionó a tiempo, se lanzó con una plancha sobre sus oponentes fuera del ring y regresó al encordado para ejecutar la secuencia definitiva que obligó a Dominik a rendirse.

El público reconoció la resistencia y el repertorio técnico del mexicano, al ver el destructor mexicano y otras llaves que ya lo han vuelto famoso.

A días de debutar en Wrestlemania 41, Penta Zero Miedo habló en exclusiva con adn40

Penta hace historia para México en WWE

Este campeonato representa un punto de inflexión en la carrera del luchador de Ecatepec. Después de atravesar lesiones y derrotas que pusieron en duda su proyección dentro de la empresa, Penta demostró que podía competir al más alto nivel y conquistar uno de los títulos más codiciados del roster.

El Campeonato Intercontinental ha sido antesala de grandes figuras dentro de WWE, por lo que la victoria abre nuevas posibilidades para el mexicano en los planos estelares.

Durante el festejo, Penta realizó su tradicional señal de “Zero Miedo”, levantando tres dedos y girándolos para formar una “M”, gesto que se ha convertido en su sello personal alrededor del mundo.

Mexicanos campeones en WWE

En la historia de WWE, pocos luchadores nacidos en México han logrado ganar al menos un campeonato oficial dentro de la empresa:



Alberto Del Rio

Campeón de WWE (2 veces) Campeón Mundial Peso Completo Campeón de Estados Unidos

Sin Cara (versión original, Místico – Ciudad de México)

Campeón en Parejas de NXT

(versión original, Místico – Ciudad de México) Penta (Ecatepec, Estado de México)

Campeón Intercontinental

(Ecatepec, Estado de México)

En la lista se incluye Eddie Guerrero (nacido en Texas), Kalisto (nacido en Chicago), Dominik Mysterio y Rey Mysterio (ambos nacidos en San Diego).

