Revancha en puerta; confirman la pelea Mayweather vs Pacquiao 2 en Las Vegas

Las sorpresas y regalos para los fanáticos del boxeo no tardaron en llegar en este 2026, pues se confirmó oficialmente que en septiembre próximo se estará realizando la segunda pelea Mayweather vs Pacquiao en la historia, esto dentro del icónico recinto de The Sphere en Las Vegas, Nevada.

La segunda ocasión del combate denominado como “la pelea del siglo” en su primera edición, se espera sea uno de los eventos deportivos de mayor trascendencia en el año gracias a que se medirán dos de los boxeadores con mejor récord en la historia, además de dos de los más polémicos y ganadores dentro del encordado.

¿Cuándo es la pelea Mayweather vs Pacquiao 2 en Las Vegas?

Será hasta el sábado 19 de septiembre que se estará llevando a cabo la pelea Mayweather vs Pacquiao 2, esto dentro de The Sphere de Las Vegas, Nevada en un horario que aún está por definirse entre los promotores del enfrentamiento.

A pesar de que aún no hay horario confirmado, se especula que las peleas preliminares estarán iniciando alrededor de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, por lo cual la pelea entre “Money” Mayweather y el “PacMan” podría iniciar entre las 19:00 y las 20:00 horas.

¿Por qué se volverán a enfrentar Mayweather y Pacquiao?

Más allá del impacto comercial que pueda tener para los promotores el combate, la realidad es que esta segunda pelea Mayweather vs Pacquiao se puede poner a la par de lo que generó el primer enfrentamiento entre estos pugilistas en el ya lejano 2015.

Por otro lado, todo se alineó para que el “PacMan” pudiera tener una revancha luego de la derrota que sufrió ante el norteamericano en el año antes mencionado.

Resultado de la primera pelea entre Mayweather y Pacquiao

Es importante mencionar que en el 2015 Floyd Mayweather venció por decisión unánime a Pacquiao dentro de los 12 rounds que se disputaron en su momento, esto dentro del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Las papeletas de los jueces quedaron de la siguiente manera:

Dave Moretti: 118–110

Glenn Feldman: 116–112

Burt A. Clements: 116–112

