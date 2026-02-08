VIDEO: Lindsey Vonn sufre brutal caída en los Juegos Olímpicos de Invierno y es llevada a quirófano

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn sufrió una terrible caída en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y fue sometida a una cirugía después de ser evacuada en helicóptero.

La joven de 41 años apenas iniciaba su recorrido cuando perdió el control y chocó contra la nieve y después rodó ladera abajo, terminando sobre su espalda. La atleta competía nueve días después de romperse los ligamentos de su rodilla izquierda tras su última carrera de la Copa del Mundo en Suiza, antes de los Juegos.

¿Cuál es el estado de salud de Lindsey Vonn?

Lindsey Vonn protagonizó imágenes difíciles de ver para los amantes del esquí y debido a la gravedad de sus heridas fue sometida a una cirugía en el Hospital Ca' Foncello de Trevieso para estabilizar la fractura que sufrió en la pierna izquierda.

Desde su caída en la pista Olympia delle Tofane, en Cortina, durante su prueba de descenso libre femenino, se supo que el choque con la nieve había sido grave, pues la audiencia y los comentaristas deportivos se quedaron en silencio porque no sabían lo que había pasado.

Mientras personal médico acudía en helicóptero, los asistentes la llenaron de aplausos y mostraban cara de preocupación, al igual que los miembros de su equipo.

¿Quién es Lindsey Vonn?

Lindsey Vonn es catalogada como una de las mejores esquiadoras olímpicas y es única mujer estadounidense en ganar una medalla de oro en descenso olímpico y cuatro títulos de la Copa del Mundo.

Compitió en cuatro Juegos Olímpicos 2002, 2006, 2010 y 2018, sin embargo, su carrera ha sido marcado por graves lesiones en ambas rodillas, pues la derecha está hecha de titanio.

