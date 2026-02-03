Resultado en vivo del América vs Olimpia en la Copa de Campeones de la Concacaf

América avanza noveno en la Liga MX y ha tenido que decir adiós a Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo; ahora ante el Olimpia de Honduras tiene un nuevo reto en la Copa de Campeones de la Concacaf en busca del Mundial de Clubes.

Allan Saint-Maximin salió del conjunto de Coapa por la puerta de atrás y llegó esta semana a su nuevo equipo el Lens, después de denunciar actos racistas en contra de sus hijos. Mientras que Fidalgo se marchó con manteles largos al Betis.

En este contexto, América no había encontrado el gol hasta el reciente duelo ante Necaxa en el que venció 2-0 con tantos de Brian Rodríguez y Víctor Dávila.

