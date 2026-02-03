Pumas vs San Diego: EN VIVO, resultado del partido de Concacaf Copa de Campeones hoy 3 de febrero

El San Diego FC vs Pumas es el partido que cerró la jornada del martes 3 de febrero en la Concacaf Copa de Campeones. Un partido muy esperado desde que ocurrió el sorteo, considerando que los de la MLS fueron uno de los mejores equipos el año pasado y que los 'Universitarios' siempre compiten con el corazón en torneos internacionales.

SAN DIEGO vs PUMAS, resultado en vivo

¿A qué hora y dónde ver el Pumas vs San Diego en Concacaf?

El San Diego vs Pumas se disputó el martes 3 de febrero en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, un detalle que provocó que miles de aficionados tuvieran problemas para seguir el encuentro.

La transmisión del partido fue exclusiva por la señal de Fox +, cadena que tiene los derechos de todos los partidos de la Concacaf Copa de Campeones 2026 a través de su sistema de streaming.

Alineaciones del San Diego vs Pumas

Para este encuentro, el San Diego del entrenador Mikey Varas, jugará con un 4-3-3:



Portería: P. Sisniega

Defensa: P. Soma, C. McVey, M. Duah y L. Bombino

Mediocampo: A. Godoy, J. Tverskov y W. Eisner

Delantero: A. Dreyer, M. Ingvartsen y A. Pellegrino

Cabe destacar que Hirving 'Chucky' Lozano no fue convocado para este partido y todo parece indicar que no será considerado durante la temporada con el San Diego, luego de la pelea que tuvo con el director técnico.

Por otro lado, los Pumas de Efraín Juárez jugarán con un 5-2-3, alineación que le ha dado buenos resultados en la Liga MX:



Portería: K. Navas

Defensa: J. Rivas, A. Leone, N. Silva, R. Duarte y Á. Angulo

Mediocampo: C. Garza y A. Carrasquilla

Delantera: J. Carrillo, R. Morales y P. Vite

